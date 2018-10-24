Pets adultos também querem um lar. Veja os benefícios dessa adoção

Adotar um animal adulto ou idoso tem muitas vantagens, como por exemplo, já saber qual é a personalidade do seu mascote Crédito: Unsplash





ADOÇÃO DE ANIMAIS ADULTOS E IDOSOS

Meu querido diário... Eu fui adotada filhotinha, com dois meses, depois de ser abandonada na rua. Dei sorte de encontrar uma família quando ainda era pequenina. Nós, os filhotinhos, normalmente arrumamos um lar com mais facilidade. Mas você sabia que existem muitos animais adultos ou idosos esperando nos abrigos por uma adoção? Infelizmente, dificilmente encontram um lar. E isso acontece por puro preconceito.

Adotar um cão ou gato adulto ou idoso tem as suas vantagens. Para começar, você já saberá qual a sua personalidade, evitando surpresas. E também ele já vem com o tamanho definido. Além disso, para quem procura um mascote mais calmo, é a opção ideal (basta procurar um com essa característica). E eles, por já não terem tanta disposição a brincadeiras, vão preferir ficar deitados muito tempo embaixo dos seus pés, dando e recebendo carinho. E, ao contrário dos filhotes, não vão acabar com os seus sapatos, móveis, roupas... E são mais fáceis de ensinar. É importante lembrar, ainda, que pessoas mais idosas também tendem a ter um bom relacionamento com animais na mesma situação cronológica, porque ambos se permitem repouso e relaxamento sem culpa.

Outro motivo que leva as pessoas a não adotarem um cão adulto, e principalmente idoso, é o fato de imaginarem que eles terão pouco tempo de vida. É claro que eles necessitam de mais cuidados em relação à saúde, mas até por isso ficarão mais próximos de seus donos. O tempo de convivência pode até ser mais curto, mas a qualidade desta relação, garanto, será reconfortante tanto para o animal, quanto para o seu dono. Lambeijos.

NOITE DE CALDOS

Muitos abrigos estão passando por dificuldade para conseguir ração e remédios para pets, como a Frida (foto), que está à espera de adoção. E para driblar a crise financeira os protetores dos animais se uniram para a realização de uma Noite de Caldos. O objetivo é arrecadar doações e ajudar as instituições: Vira Lata Vira Luxo, Alonso Emiliano e Soninha Peludinho. O evento beneficente terá consumo livre de caldos e será realizado no dia 26 de outubro (sexta-feira), das 18 às 23 horas, na Rua Francisco Eugênio Mussielo, 1080, no Salão de Festas do Conjunto Estados, em Jardim da Penha. O valor do ingresso é R$ 30 e os interessados em participar devem entrar em contato pelo telefone (27) 99744-2405.

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