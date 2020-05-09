Feira online de adoção de pets acontece hoje

Manu e Van Gogh explodiram o fofurômetro da hashtag #meupetemhomeoffice. Crédito: Arquivo pessoal

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Confira os cliques que recebemos essa semana:

Diário de Chloé: Feira de adoção “au line” hoje

Meu querido diário... Como já disse, anteriormente, com a pandemia o número de adoções de pets vem crescendo. Que bom, a gente fica super feliz! Mas nunca é demais lembrar que é necessário ter responsabilidade na hora de levar um animalzinho para casa.

Claro, ele vai trazer muitas alegrias a você, mas no começo também vai dar um pouco de trabalho. Então, é essencial paciência na adaptação. O que não pode, é pegar e devido a qualquer problema abandonar de novo. Lembre-se: esse animalzinho que você levou para casa já sofreu muito com o abandono – e muitas vezes maus tratos. Ele só precisa de muito amor.

E em tempos de pandemia, onde não é possível qualquer tipo de aglomeração, o projeto “Vira Lata, Vira Luxo” inovou e estará realizando, hoje, dia 9 de maio, das 13 às 15 horas, a primeira feira de adoções online (ou melhor, Au Line). Muito legal, né?

Que tal, então, participar e conhecer ao vivo os pets disponíveis para adoção, escolher o seu (aquele que você vai bater o olho e se apaixonar) e levar para a sua casa? Garanto que você não vai se arrepender, e o melhor: vai ganhar um amigo fiel para sempre.

Para participar da feira é só fazer sua inscrição no whatsapp (27) 99726-5505. Hoje, ainda, você receberá o link para acessar a plataforma de vídeo e conhecer os “aumigos” que estão precisando de uma lar, doce lar.

Mas como sou esperta, conversei com a coordenadora do Vira Lata, Vira Luxo, Teresa Lopes, e ela me disse que serão apresentados dez pets de pequeno porte e alguns filhotes. E a gente conseguiu um pouco da história de alguns. São histórias emocionantes, que – torço para isso - vão conquistar o seu coração e incentivá-los a levar para casa um “filho de quatro patas”;

Odin

Odim. Crédito: Divulgação

“Minha mãe estava em uma escola quando nós nascemos (eu e meus irmãos). Fomos todos resgatados e levados para o abrigo. Como lá tinha outros filhotinhos, as tias queriam tentar fazer minha ‘mãe’ amamentá-los também. Só que ela estava muito fraca e precisou de cuidados veterinários. E no final, nem eles, nem nós, fomos amamentados. Mas graças à força das ‘tias’ do abrigo, que se revezaram dando mamadeira para todos nós de duas em duas horas, vencemos a batalha. Agora, só eu estou esperando um lar. O que acha de me levar pra sua casa?”

Molly

Molly Crédito: Divulgação

“Eu já nasci no abrigo. Tive sete irmãos, só eu, não sei o porquê, ainda não fui adotada. Fico pensando, será que me acham feia com esse pelo tipo tigresa? Espero que não. Afinal, estou cheia de amor para dar aos meus novos donos. Ainda sou filhote e devo ficar porte médio para grande. Sou vacinada e já tomei os remédios de vermes. Só não sou castrada. Gostou de mim? Vem me buscar, vai!

Moscow

Moscow Crédito: Divulgação

“Eu cheguei ao abrigo ainda na barriga da minha ‘mãe’, em uma leva de abandonos (muito triste). Ela tinha sete peludinhos na barriga e, infelizmente, um câncer. A Fada, minha ‘mãe’, ainda está em tratamento. E de nós todos, apenas eu, Genebra e Orlando ainda não arrumamos um lar. Mas estaremos todos na feira Au Line. Sou filhote, mas já estou vacinado e tomei os remédios de vermes. Devo ficar porte pequeno para médio. Caso me escolha, vou te amar eternamente.

Lilla

Lila. Crédito: Divulgação

“Sou uma mocinha de porte grande, que está em busca de uma família linda, como eu. Tenho um charminho especial, esses meus olhos claros. Quem resiste? Fui abandonada no abrigo pelos meus donos, que mudaram para outro país e, infelizmente, me deixaram para trás. Eles ameaçaram me soltar na rua e as ‘tias’, mesmo sem condições, resolveram me abrigar. Sou super companheira e me dou bem com outros animais. Já estou vermifugada e vacinada. Ainda não fui castrada. Será que nesta feira Au Line encontrarei um dono?

Chocolate

Chocolate. Crédito: Divulgação