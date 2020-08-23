No ES, concurso vai premiar vídeos que incentivam a adoção de pets

Famílias podem ganhar até R$ 500 em consumo no petshop para os animaizinhos adotados Crédito: shutterstock

Um concurso idealizado pela P refeitura de Santa Maria de Jetibá vai premiar os três melhores vídeos que retratem a interação entre famílias locais e seus pets adotados. A ideia é fortalecer a cultura de adoção legal e responsável. Os vencedores ganharão até R$ 500 em serviços ou produtos de petshop para as estrelas dos curta-metragens. O resultado será divulgado na próxima quarta-feira (26).

A veterinária Joana Berger, idealizadora da competição nomeada Eu apoio a adoção e gerente do setor de Cuidado e Bem Estar Animal, parte da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, afirma que a ideia é estimular a criatividade, a interação entre os pets e os donos e a reflexão sobre o tema.

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Todas as famílias participantes adotaram seus animais por meio de um portal da prefeitura. A gerência chefiada por Joana e o site de adoção foram criados em outubro do ano passado, mas as adoções começaram a acontecer apenas em janeiro. A veterinária relata que desde o início do ano, mais de 100 animais foram adotados por famílias que se cadastraram.

O site oferece duas opções. É possível se cadastrar como voluntário, para ser lar temporário dos pets resgatados, ou como interessado na adoção, explica Joana.

A bancada de jurados é composta por três integrantes, pessoas que gostam e entendem de adoção, de acordo com a veterinária. Os vídeos estão publicados nas redes sociais da prefeitura desde o dia 19 e serão julgados na segunda-feira (24). A prefeitura fez um chamamento público para empresas do ramo de petshop interessadas em patrocinar os prêmios. Os valores variam de R$ 200 a R$ 500 em serviços ou produtos para o animalzinho que foi adotado.