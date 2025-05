Nesta sexta-feira (16)

Acusado de matar namorado dentro de apartamento vai a júri em Vitória

Breno Ribeiro Freire é acusado de matar o empresário David Dalrio por asfixia com um fio de ferro de passar roupa; crime ocorreu no ano de 2023, no bairro Jardim Camburi

Breno Ribeiro Freire, de 26 anos, será julgado pela morte empresário em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Polícia Civil do ES

Breno Ribeiro Freire, acusado pela morte de David Dalrio em junho de 2023, em Vitória, irá a júri popular nesta sexta-feira (16). Ele foi denunciado por homicídio qualificado por asfixia e furto com abuso de confiança da vítima, com quem mantinha um relacionamento. A investigação da Polícia Civil apontou que ele utilizou o fio do ferro de passar roupa para asfixiar o empresário, dentro do apartamento do namorado, que na época tinha 34 anos.>

O julgamento ocorre a partir das 13h, no Fórum Criminal de Vitória e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da 14ª Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, atuará pela condenação do réu.>

Ao ser preso, na época, Breno confessou que conheceu o empresário através de um aplicativo de relacionamento e passou a se encontrar com David.>

Relembre o caso

O homem que irá a júri foi preso após perseguição policial e tiros que assustaram moradores de Mata da Praia e Jardim da Penha, em Vitória, na noite de segunda-feira, dia 19 de junho de 2023 (domingo). A Polícia Militar precisou realizar três cercos para prender Breno Ribeiro Freire.>

Na segunda-feira, como o empresário não apareceu no trabalho e não atendia as ligações, uma amiga foi até o apartamento dele em Jardim Camburi e encontrou David morto. A Polícia Civil foi ao local e iniciou as investigações.>

David Dal Rio da Silva (à direita) foi morto por Breno Ribeiro Freire Crédito: Videomonitoramento

A autoria do crime e a forma como a vítima foi morta até então eram um mistério, mas a Polícia Civil descobriu que o carro do empresário não estava na garagem. A corporação rastreou o veículo e descobriu que estava com Breno. Na tentativa de abordagem, o suspeito tentou fugir, dando início à perseguição, que se seguiu por diversas ruas de Vitória.>

Breno foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante pelos crimes de resistência, desobediência e dirigir sem habilitação, sendo levado ao Centro de Triagem de Viana no dia seguinte, terça-feira (21).>

