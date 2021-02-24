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Norte do ES

Acima da cota de inundação, nível do Rio Doce cai em Linhares

O nível caiu de 3,75 metros para 3,70 metros na manhã desta quarta-feira (24). No entanto, continua acima da cota de inundação: há uma pessoa desabrigada
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 fev 2021 às 08:50

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 08:50

Rio Doce em Linhares, Norte do ES
Rio Doce em Linhares, Norte doES Crédito: Felipe Tozatto | Prefeitura de Linhares
O nível do Rio Doce em Linhares caiu para 3,70 metros na manhã desta quarta-feira (24). O nível, no entanto, continua acima da cota de inundação, que no município é de 3,45 metros. O Rio Doce chegou a atingir 3,75 metros na manhã desta terça-feira (23) e vem sendo monitorado pela Defesa Civil. Com o nível alto, um morador do bairro Olaria foi orientado a sair de casa. 
Na tarde desta terça-feira (23), o nível do Rio Doce havia baixado 6 centímetros, chegando a 3,69 metros. Com as chuvas durante a noite, o nível foi para 6,70 metros.
Quando um rio está acima da cota de inundação significa que o município fica em alerta máximo para intercorrências relacionadas a alagamentos. Em Linhares, não há alertas vigentes, mas a prefeitura, através da Defesa Civil, tem monitorado principalmente o bairro Olaria que, pela proximidade com o rio, é um dos mais atingidos quando há alagamentos no município.

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MORADOR FOI ORIENTADO A DEIXAR SUA CASA

Com o nível do Rio em alta, um morador do bairro Olaria foi orientado pela equipe da Defesa Civil a desocupar sua residência na manhã de terça-feira (23), uma vez que seu imóvel foi encontrado em situação de perigo.
De acordo com o chefe do órgão, Antônio Carlos dos Santos, o morador foi encaminhado para Casa de Acolhida Peregrino São Francisco de Assis. “No local, ele recebe auxílio da equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social”, afirmou.
Antônio ainda reforça que, caso o número de desabrigados aumente, os mesmos serão encaminhados para o ginásio poliesportivo do bairro Araçá, onde também receberão todos os cuidados necessários da equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social.

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EM COLATINA

Em Colatina, A Defesa Civil do município afirma que o nível do Rio Doce está em 4,98 metros, o mesmo nível desta terça-feira (23), e dentro da cota de normalidade. Até a manhã desta quarta, não havia registros de ocorrências por conta das chuvas. Segundo o órgão, o nível do Rio costuma ter um pico durante a tarde e se estabiliza depois. 
Em caso de emergência em Linhares, o cidadão poderá ligar para os telefones (27) 99983-5661 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal) ou ainda para o 193 (Corpo de Bombeiros). Já em Colatina, o número disponibilizado é o (27) 99883-0305 (Defesa Civil).

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