Acima da cota de inundação, nível do Rio Doce cai em Linhares

Rio Doce em Linhares, Norte doES Crédito: Felipe Tozatto | Prefeitura de Linhares

Na tarde desta terça-feira (23), o nível do Rio Doce havia baixado 6 centímetros, chegando a 3,69 metros. Com as chuvas durante a noite, o nível foi para 6,70 metros.

Quando um rio está acima da cota de inundação significa que o município fica em alerta máximo para intercorrências relacionadas a alagamentos. Em Linhares, não há alertas vigentes, mas a prefeitura , através da Defesa Civil, tem monitorado principalmente o bairro Olaria que, pela proximidade com o rio, é um dos mais atingidos quando há alagamentos no município.

MORADOR FOI ORIENTADO A DEIXAR SUA CASA

Com o nível do Rio em alta, um morador do bairro Olaria foi orientado pela equipe da Defesa Civil a desocupar sua residência na manhã de terça-feira (23), uma vez que seu imóvel foi encontrado em situação de perigo.

De acordo com o chefe do órgão, Antônio Carlos dos Santos, o morador foi encaminhado para Casa de Acolhida Peregrino São Francisco de Assis. “No local, ele recebe auxílio da equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social”, afirmou.

Antônio ainda reforça que, caso o número de desabrigados aumente, os mesmos serão encaminhados para o ginásio poliesportivo do bairro Araçá, onde também receberão todos os cuidados necessários da equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social.

EM COLATINA

Em Colatina, A Defesa Civil do município afirma que o nível do Rio Doce está em 4,98 metros, o mesmo nível desta terça-feira (23), e dentro da cota de normalidade. Até a manhã desta quarta, não havia registros de ocorrências por conta das chuvas. Segundo o órgão, o nível do Rio costuma ter um pico durante a tarde e se estabiliza depois.