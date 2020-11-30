Acidente, motociclista morto e carro em chamas no Caparaó

Um homem, de 33 anos, morreu após um acidente, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba, na noite deste domingo (29). Jocimar da Silva estava em uma moto que, segundo testemunhas contaram aos policiais, foi atingida por um veículo, por volta das 19h35, próximo ao distrito de São Tiago.
Jocimar chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro de Guaçuí, onde foi atendido em estado grave e não resistiu aos ferimentos. No local do acidente, a Polícia Militar encontrou a moto às margens da rodovia e o carro, em um pasto, a cerca de 50 metros da rodovia.
Ainda de acordo com a polícia, o motorista do veículo fugiu e a equipe chegou a fazer buscas na residência, mas ele não foi localizado. O carro e a moto apresentavam danos na parte da frente. A polícia recolheu uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a chave do veículo.
VEÍCULO PEGOU FOGO
A polícia informou ainda, que por volta das 23h45, eles foram acionados para a retornarem ao local do acidente para apoio ao Corpo de Bombeiros, porque o carro estava pegando fogo. Ninguém foi localizado próximo ao veículo em chamas. O fogo foi controlado e a ocorrência entregue na Delegacia de Alegre.