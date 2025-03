Em Jardim América

Acidente interdita parcialmente trecho da Avenida Mário Gurgel em Cariacica

Motorista do caminhão-baú precisou receber atendimento médico e os demais envolvidos não sofreram ferimentos; agentes foram deslocados para controlarem o fluxo no local

O caminhão bateu na traseira de um Renault Kwid branco. (Fernando Estevão)

Nayra Loureiro Estagiária / [email protected]

Um acidente envolvendo quatro veículos interdita parcialmente a Avenida Mário Gurgel (antigo trecho da BR 262), em frente à Estação Pedro Nolasco, no bairro Jardim América, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (13).

Segundo a apuração da repórter da TV Gazeta, Any Cometti, um caminhão, com um motorista e dois passageiros, bateu na traseira de um Renault Kwid branco. Esse, por sua vez, rodou na pista e atingiu outro caminhão e um Fiat Fiorino.

Os agentes de trânsito da Prefeitura de Cariacica informaram que o motorista do caminhão-baú passou mal ao volante. Apenas ele precisou ser encaminhado ao hospital. O motorista do Renault Kwid levava dois passageiros, que haviam solicitado uma corrida por aplicativo. Eles receberam atendimento médico no local e foram liberados. O condutor do outro caminhão atingido e do Fiorino não se feriram.

A Gerência de Trânsito de Cariacica informou que os agentes estão no local organizando o fluxo de veículos.

