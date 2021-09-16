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12 dias internado

"Acho que é mentira", brinca motorista atingido por pneu na 3ª Ponte

Nider Monteiro Thomé teve um coágulo no cérebro e chegou a ficar na UTI, mas deixou o hospital nesta quinta-feira (16). E não se lembra do acidente

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 20:38

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

16 set 2021 às 20:38
Nider Monteiro Thomé deixou o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória por volta das 13h30 desta quinta-feira (16)
Nider Monteiro Thomé deixou o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória por volta das 13h30 desta quinta-feira (16) Crédito: Acervo pessoal
Nem parece que do outro lado da linha estava um homem que precisou ficar quase duas semanas internado devido a um coágulo no cérebro. O motorista Nider Monteiro Thomé — que foi atingido por um pneu que se soltou de um carro na Terceira Ponte — teve alta nesta quinta-feita (16) e deixou o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Bem-humorado, ele revelou que não se lembra do acidente sofrido no início do mês e que custa a acreditar no que os familiares lhe contaram. "Eu acho até que é mentira. Como é que pode acontecer isso, ainda mais comigo? Eu tenho 55 anos, dirijo desde adolescente e nunca bati, nem em um retrovisor", brincou em entrevista exclusiva para A Gazeta, a primeira concedida após o ocorrido.
"Teve esse acidente que a roda se soltou do carro e quase me matou. Fiquei com uns cabelos meio arrepiados, mas tirando isso está tudo na paz"
Nider Monteiro Thomé - Autônomo
Dono de uma pequena empresa de construção, o autônomo passou o aniversário de 56 anos na UTI, mas garante que isso não teve importância. "Dá nada, não. Estou contente pela recuperação. Tive a chance de conhecer pessoas novas, enviadas. Isso é maravilhoso! É só alegria de lá para cá", garantiu.
O alto-astral de Nider talvez seja proporcional aos apuros que ele viveu recentemente. Logo após o acidente, o quadro de saúde dele chegou a ser considerado grave, segundo familiares. Devido à pressão alta, ele precisou ficar internado por 12 dias, sendo a maior parte (nove dias) em leito intensivo.
Durante a manhã, Nider aguardou a liberação dos documentos da alta hospitalar acompanhado da esposa Mirian Gomes
Durante a manhã, Nider aguardou a liberação dos documentos da alta hospitalar acompanhado da esposa Mirian Gomes Crédito: Acervo pessoal

FOCO NA RECUPERAÇÃO

Após aguardar os documentos de liberação durante a manhã, o autônomo voltou para a casa por volta das 13h30 desta quinta-feita (16), acompanhado da esposa, Mirian Gomes. Segundo ela, o marido deve ficar em repouso por cerca de 30 dias até o retorno ao hospital, já marcado para o mês de outubro.
"O coágulo já sumiu, praticamente. Houve muita evolução entre os três exames feitos nesse meio-tempo. Então, o prognóstico é que, em breve, o corpo conclua a limpeza"
Mirian Gomes - Professora, esposa de Nider
Atualmente, o foco está na recuperação de Nider. "Estamos em casa e vamos continuar com fé na reabilitação do dia a dia para depois enfrentar os outros problemas. Queremos agradecer as orações de todas as pessoas que tiveram empatia e o excelente acolhimento de toda equipe do hospital", disse Mirian.

Pneu se solta de veículo na Terceira Ponte, atinge outro carro e deixa motorista ferido

SUSTO NA TERCEIRA PONTE: RELEMBRE O CASO

O motorista Nider Monteiro Thome foi levado para o hospital na Capital logo após o acidente, ocorrido na manhã de 4 de setembro, na Terceira Ponte. Ele trafegava no sentido Vila Velha quando foi atingido por um pneu que se soltou de um carro vermelho que seguia no sentido contrário (Vitória).
Após a ocorrência, duas faixas precisaram ser interditadas para que o socorro fosse prestado pela Rodosol, concessionária que administra a via. No automóvel, junto de Nider, estava a cunhada, que por sorte não ficou ferida. O motorista do outro automóvel, apesar do susto, também não sofreu ferimentos.

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