"Acho que é mentira", brinca motorista atingido por pneu na 3ª Ponte

Nider Monteiro Thomé deixou o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória por volta das 13h30 desta quinta-feira (16) Crédito: Acervo pessoal

Bem-humorado, ele revelou que não se lembra do acidente sofrido no início do mês e que custa a acreditar no que os familiares lhe contaram. "Eu acho até que é mentira. Como é que pode acontecer isso, ainda mais comigo? Eu tenho 55 anos, dirijo desde adolescente e nunca bati, nem em um retrovisor", brincou em entrevista exclusiva para A Gazeta, a primeira concedida após o ocorrido.

"Teve esse acidente que a roda se soltou do carro e quase me matou. Fiquei com uns cabelos meio arrepiados, mas tirando isso está tudo na paz" Nider Monteiro Thomé - Autônomo

Dono de uma pequena empresa de construção, o autônomo passou o aniversário de 56 anos na UTI, mas garante que isso não teve importância. "Dá nada, não. Estou contente pela recuperação. Tive a chance de conhecer pessoas novas, enviadas. Isso é maravilhoso! É só alegria de lá para cá", garantiu.

O alto-astral de Nider talvez seja proporcional aos apuros que ele viveu recentemente. Logo após o acidente, o quadro de saúde dele chegou a ser considerado grave, segundo familiares. Devido à pressão alta, ele precisou ficar internado por 12 dias, sendo a maior parte (nove dias) em leito intensivo

Durante a manhã, Nider aguardou a liberação dos documentos da alta hospitalar acompanhado da esposa Mirian Gomes Crédito: Acervo pessoal

FOCO NA RECUPERAÇÃO

Após aguardar os documentos de liberação durante a manhã, o autônomo voltou para a casa por volta das 13h30 desta quinta-feita (16), acompanhado da esposa, Mirian Gomes. Segundo ela, o marido deve ficar em repouso por cerca de 30 dias até o retorno ao hospital, já marcado para o mês de outubro.

"O coágulo já sumiu, praticamente. Houve muita evolução entre os três exames feitos nesse meio-tempo. Então, o prognóstico é que, em breve, o corpo conclua a limpeza" Mirian Gomes - Professora, esposa de Nider

Atualmente, o foco está na recuperação de Nider. "Estamos em casa e vamos continuar com fé na reabilitação do dia a dia para depois enfrentar os outros problemas. Queremos agradecer as orações de todas as pessoas que tiveram empatia e o excelente acolhimento de toda equipe do hospital", disse Mirian.

Pneu se solta de veículo na Terceira Ponte, atinge outro carro e deixa motorista ferido

SUSTO NA TERCEIRA PONTE: RELEMBRE O CASO

O motorista Nider Monteiro Thome foi levado para o hospital na Capital logo após o acidente, ocorrido na manhã de 4 de setembro, na Terceira Ponte. Ele trafegava no sentido Vila Velha quando foi atingido por um pneu que se soltou de um carro vermelho que seguia no sentido contrário (Vitória).