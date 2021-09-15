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Fez aniversário no hospital

Motorista atingido por pneu solto na Terceira Ponte sai da UTI

O autônomo Nider Monteiro Thomé está internado há dez dias em Vitória e foi para o quarto nesta segunda-feira (13). Acidente aconteceu no último dia 4
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

14 set 2021 às 21:45

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 21:45

Nider Monteiro Thomé está internado desde que sofreu o acidente na Terceira Ponte, no dia 4 de setembro deste ano Crédito: Acervo pessoal
O motorista Nider Monteiro Thomé — que ficou ferido após ser atingido por um pneu que se soltou de outro veículo e foi lançado contra a frente do seu carro na Terceira Ponte — deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na noite de segunda-feira (13), mas continua internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ele completou 56 anos no último dia 6, quando já estava hospitalizado devido ao acidente.
Por causa do acidente, o autônomo teve um coágulo no cérebro e está sendo acompanhado por médicos devido à pressão alta. Apesar disso, o quadro de saúde dele é considerado estável. As informações foram passadas pelo filho de Nider, Matheus Thomé, que contou que o pai ainda não se recorda do que aconteceu.
"Ele já se lembra dos compromissos que tinha no dia, mas do acidente, em si, ainda não. Ele sabe o que aconteceu porque a gente contou"
Matheus Thomé - Filho de Nider
Motorista atingido por pneu solto na Terceira Ponte sai da UTI
Inicialmente, a previsão era de que o autônomo deixasse a UTI no último sábado (11). No entanto, houve um atraso em um exame, cujo resultado ficou pronto somente no dia seguinte. Assim, a alta do leito intensivo também acabou sendo adiada. "Mas naquele dia ele já estava muito bem", garantiu o filho.
Segundo Matheus, na tarde da sexta-feira (10), Nider havia feito uma chamada de vídeo com ele, acompanhado da mulher que esteve no hospital para vê-lo, e se mostrou bem-humorado. "A pressão já estava controlada com medicamentos e ele estava até fazendo piadas", lembrou o filho do autônomo.

Pneu se solta de veículo na Terceira Ponte, atinge outro carro e deixa motorista ferido

ANIVERSÁRIO NO HOSPITAL E EXPECTATIVA DE ALTA

Exatamente dois dias depois do acidente, na segunda-feira (6), ainda internado na UTI, o autônomo Nider Monteiro Thomé completou 56 anos. Segundo a esposa Mirian Gomes, ele estava ansioso para comemorar o aniversário com a família — plano que, infelizmente, precisou ser adiado.
Apesar desse contratempo, ela está esperançosa de que o marido possa voltar para a casa até o início da próxima semana. Por enquanto, porém, os médicos apenas adiantaram que farão uma nova tomografia para verificar a evolução clínica e ainda não passaram uma data de alta do hospital.
Acidente aconteceu durante a manhã do último dia 4, na Terceira Ponte Crédito: Leitor A Gazeta

SUSTO NA TERCEIRA PONTE: RELEMBRE O CASO

Há dez dias internado, Nider Monteiro Thome foi levado para o hospital na Capital logo após o acidente, ocorrido na manhã de 4 de setembro, na Terceira Ponte. Ele trafegava no sentido Vila Velha quando foi atingido por um pneu que se soltou de um carro vermelho que seguia no sentido contrário (Vitória) e foi lançado contra a frente do seu veículo.
Após a ocorrência, duas faixas precisaram ser interditadas para que o socorro fosse prestado pelas equipes da Rodosol, concessionária que administra a via. Na ocasião, um  irmão de Nider disse que o estado de saúde dele era grave. O motorista do outro automóvel, apesar do susto, não ficou ferido.

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