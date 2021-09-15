Nider Monteiro Thomé está internado desde que sofreu o acidente na Terceira Ponte, no dia 4 de setembro deste ano Crédito: Acervo pessoal

Por causa do acidente, o autônomo teve um coágulo no cérebro e está sendo acompanhado por médicos devido à pressão alta. Apesar disso, o quadro de saúde dele é considerado estável. As informações foram passadas pelo filho de Nider, Matheus Thomé, que contou que o pai ainda não se recorda do que aconteceu.

"Ele já se lembra dos compromissos que tinha no dia, mas do acidente, em si, ainda não. Ele sabe o que aconteceu porque a gente contou" Matheus Thomé - Filho de Nider

Your browser does not support the audio element. Motorista atingido por pneu solto na Terceira Ponte sai da UTI

Inicialmente, a previsão era de que o autônomo deixasse a UTI no último sábado (11). No entanto, houve um atraso em um exame, cujo resultado ficou pronto somente no dia seguinte. Assim, a alta do leito intensivo também acabou sendo adiada. "Mas naquele dia ele já estava muito bem", garantiu o filho.

Segundo Matheus, na tarde da sexta-feira (10), Nider havia feito uma chamada de vídeo com ele, acompanhado da mulher que esteve no hospital para vê-lo, e se mostrou bem-humorado. "A pressão já estava controlada com medicamentos e ele estava até fazendo piadas", lembrou o filho do autônomo.

Pneu se solta de veículo na Terceira Ponte, atinge outro carro e deixa motorista ferido

ANIVERSÁRIO NO HOSPITAL E EXPECTATIVA DE ALTA

Exatamente dois dias depois do acidente, na segunda-feira (6), ainda internado na UTI, o autônomo Nider Monteiro Thomé completou 56 anos. Segundo a esposa Mirian Gomes, ele estava ansioso para comemorar o aniversário com a família — plano que, infelizmente, precisou ser adiado.

Apesar desse contratempo, ela está esperançosa de que o marido possa voltar para a casa até o início da próxima semana. Por enquanto, porém, os médicos apenas adiantaram que farão uma nova tomografia para verificar a evolução clínica e ainda não passaram uma data de alta do hospital.

Acidente aconteceu durante a manhã do último dia 4, na Terceira Ponte Crédito: Leitor A Gazeta

SUSTO NA TERCEIRA PONTE: RELEMBRE O CASO

Há dez dias internado, Nider Monteiro Thome foi levado para o hospital na Capital logo após o acidente, ocorrido na manhã de 4 de setembro, na Terceira Ponte. Ele trafegava no sentido Vila Velha quando foi atingido por um pneu que se soltou de um carro vermelho que seguia no sentido contrário (Vitória) e foi lançado contra a frente do seu veículo.