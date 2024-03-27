Abrigo de ponto de ônibus de Vila Velha vai ao chão após acidente

Usuários do sistema Transcol notaram nesta semana que o ponto de ônibus localizado na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, estava caído ao chão devido a um acidente que aconteceu na última segunda-feira (25). A pergunta “ninguém vai tirar isso daqui não?” foi escrita na estrutura a fim de que a situação fosse resolvida. No entanto, até o início da tarde desta quarta-feira (27), o abrigo permanecia caído no local.
Diante disso, a reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Vila Velha que informou, por nota, a dinâmica do acidente. Segundo as informações, um veículo freou bruscamente na frente de um coletivo e, nesse momento, para não colidir com o carro, o motorista do ônibus também freou e o coletivo acabou colidindo com a parte de cima da estrutura do abrigo.
A estrutura caiu com o impacto e três pessoas que estavam no ponto de ônibus ficaram feridas. Uma equipe da Guarda Municipal de Vila Velha realizou o fechamento de duas faixas da via para o atendimento médico às vítimas, que foram levadas para hospitais da Grande Vitória.
Logo após a explicação, a Prefeitura informou que a estrutura já era removida. A reportagem questionou se outro abrigo será colocado no local, mas até o momento não houve confirmação.