Grande Vitória

Abrigo de ponto de ônibus de Vila Velha vai ao chão após acidente

O acidente aconteceu na segunda-feira (25) e a estrutura ainda permanecia no local. No entanto, na tarde desta quarta-feira (27) a Prefeitura informou que a situação foi resolvida

Publicado em 27 de Março de 2024 às 17:13

Nayra Loureiro

O abrigo foi ao chão após um acidente na última segunda-feira (25)
A pergunta “ninguém vai tirar isso daqui não?” foi escrita a fim de que a situação fosse resolvida   Crédito: Leitor | A Gazeta
Usuários do sistema Transcol notaram nesta semana que o ponto de ônibus localizado na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, estava caído ao chão devido a um acidente que aconteceu na última segunda-feira (25). A pergunta “ninguém vai tirar isso daqui não?” foi escrita na estrutura a fim de que a situação fosse resolvida. No entanto, até o início da tarde desta quarta-feira (27), o abrigo permanecia caído no local.
Diante disso, a reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Vila Velha que informou, por nota, a dinâmica do acidente. Segundo as informações, um veículo freou bruscamente na frente de um coletivo e, nesse momento, para não colidir com o carro, o motorista do ônibus também freou e o coletivo acabou colidindo com a parte de cima da estrutura do abrigo.
A estrutura caiu com o impacto e três pessoas que estavam no ponto de ônibus ficaram feridas. Uma equipe da Guarda Municipal de Vila Velha realizou o fechamento de duas faixas da via para o atendimento médico às vítimas, que foram levadas para hospitais da Grande Vitória.
A Prefeitura retirou o abrigo do local ainda na tarde desta quarta-feira (27) Crédito: Prefeitura de Vila Velha
Logo após a explicação, a Prefeitura informou que a estrutura já era removida. A reportagem questionou se outro abrigo será colocado no local, mas até o momento não houve confirmação.

