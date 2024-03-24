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Em cruzamento

Motociclista morre em acidente trágico entre moto e carro em Vila Velha

Colisão foi registrada na manhã deste domingo (24); câmeras próximas registraram a batida, na qual a vítima voa após o impacto frontal

Publicado em 24 de Março de 2024 às 16:40

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

24 mar 2024 às 16:40
Um motociclista morreu na manhã deste domingo (24) após colidir de frente com um carro, em um cruzamento no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. O local é sinalizado, mas ainda não há informações sobre as circunstâncias que levaram à batida entre os dois veículos.  O nome da vítima não foi informado.
O acidente foi registrado por um câmera de videomonitoramento logo após as 9h, no cruzamento das avenidas Luciano das Neves e Saturnino Rangel Mauro. Nas imagens, é possível observar que o motociclista, que pilotava uma Honda CB 300 Twister, e o motorista de um HB20 batem de frente, após cada um deles passar pelo semáforo da pista por onde seguiam. O impacto foi tão forte que o corpo do motociclista girou no ar e foi arremessado para a calçada ao lado de um centro de treinamento. 
Conforme informações da assessoria da Prefeitura de Vila Velha, a Guarda Municipal fez o atendimento da ocorrência, mas, no local, não foi possível determinar se houve avanço do sinal vermelho. 
A Polícia Civil disse, em nota, que o motorista do veículo, de 46 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), uma vez que ele havia permanecido no local do acidente e não existiam indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.
A Polícia Científica acrescentou que a perícia foi acionada pela manhã e o corpo da vítima foi encaminhado pela equipe para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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