Motociclista morre em acidente trágico entre moto e carro em Vila Velha

Um motociclista morreu na manhã deste domingo (24) após colidir de frente com um carro, em um cruzamento no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha . O local é sinalizado, mas ainda não há informações sobre as circunstâncias que levaram à batida entre os dois veículos. O nome da vítima não foi informado.

O acidente foi registrado por um câmera de videomonitoramento logo após as 9h, no cruzamento das avenidas Luciano das Neves e Saturnino Rangel Mauro. Nas imagens, é possível observar que o motociclista, que pilotava uma Honda CB 300 Twister, e o motorista de um HB20 batem de frente, após cada um deles passar pelo semáforo da pista por onde seguiam. O impacto foi tão forte que o corpo do motociclista girou no ar e foi arremessado para a calçada ao lado de um centro de treinamento.

Conforme informações da assessoria da Prefeitura de Vila Velha, a Guarda Municipal fez o atendimento da ocorrência, mas, no local, não foi possível determinar se houve avanço do sinal vermelho.

A Polícia Civil disse, em nota, que o motorista do veículo, de 46 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), uma vez que ele havia permanecido no local do acidente e não existiam indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.