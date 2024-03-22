Cavalo solto na pista causa acidente e deixa três pessoas feridas em Cachoeiro

Cavalo é atropelado em rodovia por duas motos Crédito: Polícia Militar

Três pessoas ficaram feridas após um acidente na Rodovia ES 482, na manhã desta sexta-feira (22), em Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. As vítimas estavam em duas motos que acabaram atropelando um cavalo que invadiu a pista. O animal morreu e foi removido pela prefeitura.

O acidente, segundo a Polícia Militar, aconteceu próximo ao viaduto de acesso ao distrito de São Joaquim. No local, os militares encontraram um dos pilotos caídos no chão e a sua esposa. Ela contou que eles estavam vindo de Castelo em uma motocicleta Honda CB 300R quando foram surpreendidos por um cavalo no meio da rodovia. O piloto não conseguiu desviar e acabou batendo no animal.

A mulher sofreu escoriações leves pelo corpo e o marido encontrava-se em grave estado de saúde, apresentando múltiplas fraturas e diversas escoriações pelo corpo.

Após o fato, um outro piloto, que conduzia uma Honda NXR 160 Bros também não conseguiu ver o cavalo caído na pista e bateu nele. Com a queda, ele sofreu escoriações leves pelo corpo e fraturou sua perna esquerda. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Uma das motos foi conduzida ao pátio credenciado do Detran, por conta de licenciamento atrasado, e a outra, removida por familiares do dono. O animal foi retirado do local por uma equipe do centro de controle de zoonoses.