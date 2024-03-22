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Dupla foi detida

Motorista salta de carro em movimento para escapar de sequestro na Serra

Vítima, de 60 anos, foi rendida por bandidos e colocada no banco do carona; ele pulou do carro assim que viu uma viatura da polícia, na altura de Manguinhos

Publicado em 22 de Março de 2024 às 20:58

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

22 mar 2024 às 20:58
Um motorista de aplicativo de 60 anos passou por momentos de terror durante uma corrida nesta sexta-feira (22), na Serra. Ele foi rendido por dois criminosos, ameaçado com uma faca, e precisou saltar do carro em movimento para conseguir escapar do sequestro. No fim, a dupla foi presa.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares estavam na Rodovia ES 010, em Manguinhos, quando viram um homem saltando de um veículo em movimento, acenando para a viatura.
O idoso disse que era motorista de aplicativo e que havia sido rendido durante uma viagem. A vítima revelou que os criminosos anunciaram o assalto na altura do bairro Castelândia, com uma faca, e o obrigaram a descer do veículo e sentar no banco do carona. Ele ficou sob poder dos bandidos por cerca de 5 minutos até que viu a viatura e saltou do carro.
Os policiais foram atrás do veículo. Houve perseguição pelas ruas de Manguinhos até que a dupla parou o carro e tentou fugir a pé, mas foi alcançada. Um homem de 24 anos e uma adolescente de 16 foram levados para a delegacia, e o carro foi recuperado.
Motorista salta de carro em movimento para escapar de sequestro na Serra
A reportagem de A Gazeta perguntou à Polícia Civil sobre a autuação da dupla, mas não teve retorno até a publicação desta matéria.

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Motorista de Aplicativo Polícia Civil Serra Polícia Militar
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