Motorista salta de carro em movimento para escapar de sequestro na Serra

Um motorista de aplicativo de 60 anos passou por momentos de terror durante uma corrida nesta sexta-feira (22), na Serra . Ele foi rendido por dois criminosos, ameaçado com uma faca, e precisou saltar do carro em movimento para conseguir escapar do sequestro. No fim, a dupla foi presa.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares estavam na Rodovia ES 010, em Manguinhos, quando viram um homem saltando de um veículo em movimento, acenando para a viatura.

O idoso disse que era motorista de aplicativo e que havia sido rendido durante uma viagem. A vítima revelou que os criminosos anunciaram o assalto na altura do bairro Castelândia, com uma faca, e o obrigaram a descer do veículo e sentar no banco do carona. Ele ficou sob poder dos bandidos por cerca de 5 minutos até que viu a viatura e saltou do carro.

Os policiais foram atrás do veículo. Houve perseguição pelas ruas de Manguinhos até que a dupla parou o carro e tentou fugir a pé, mas foi alcançada. Um homem de 24 anos e uma adolescente de 16 foram levados para a delegacia, e o carro foi recuperado.

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