Reveja o programa 'Fim de Expediente' da CBN com Renata Ceribelli

CBN, desembarcou mais uma vez no Espírito Santo. Os apresentadores Dan Stulbach, Zé Godoy e Teco Medina comandaram o programa diretamente do CBN Vitória e no site de A Gazeta. A exibição pode ser revista no vídeo acima. O clima de descontração do Fim de Expediente , da, desembarcou mais uma vez no Espírito Santo. Os apresentadores Dan Stulbach, Zé Godoy e Teco Medina comandaram o programa diretamente do Pedra Azul Summit , em Domingos Martins, com presença da repórter Renata Ceribelli, do "Fantástico", da TV Globo. A edição especial contou com transmissão ao vivo nae no site deA exibição pode ser revistano vídeo acima

Uma das repórteres mais carismáticas e queridas pelo público do "Fantástico", Renata compartilhou com os capixabas suas experiências profissionais, curiosidades de bastidores, de suas viagens pelo mundo e casos curiosos que já viveu desde que chegou ao dominical da Globo, em 1999.

Promovido pela Rede Gazeta, o Pedra Azul Summit chega a sua 18ª edição neste ano, com intensa programação nesta sexta-feira (27) e no sábado (28). O evento, que reúne reunir os principais líderes empresariais e políticos do Espírito Santo, discute desta vez as transformações econômicas e desafios postos para 2024, ano de eleições municipais.

Programação

A programação do Pedra Azul Summit inclui painéis e rodas de debate com insights sobre o futuro político e econômico capixaba, descarbonização e as oportunidades para o Brasil, reforma tributária e uma apresentação especial da cantora Maria Rita, encerrando a agenda de dois dias de evento. Os trabalhos serão apresentados pelos jornalistas Mário Bonella e Fabíola de Paula, apresentadores do “Bom Dia ES”.

Nesta sexta, além do "Fim de Expediente" um dos destaques é o painel “Panorama Político 2024”, com a participação do cientista político João Gualberto Vasconcellos, do comentarista Gerson Camarotti, da GloboNews, e da colunista de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves. Os três vão conversar sobre a sucessão municipal e os efeitos que ela poderá produzir para 2026, quando o Palácio Anchieta e o Palácio do Planalto serão disputados em novo pleito geral.

Já no sábado, a programação tem início pela manhã com os debates que giram em torno do tema economia, com a presença dos economistas Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset; e Ana Paula Vescovi, diretora de Macroeconomia do banco Santander; com a mediação de Teco Medina.