"A existência do negro não é só sobre dor"

Ser negro passa por multiplicidades, e não por uma existência homogênea focada no sofrimento, nas dores, no racismo. Obviamente estas questões fazem parte de boa parte de nossa história de vida, uma vez que o racismo perpassa nossa existência, mas não vivemos só disso. A nossa existência não é só sobre dor, e nossa voz pode ser usada para tudo, para todos os campos de existência. Para que isso se torne algo mais real, é preciso, por exemplo, que não sejamos chamados a falar somente sobre questões étnico raciais, pois isso cola em nossos corpos uma linha só focada em questões ligadas às coisas ruins que emergem a partir do racismo.