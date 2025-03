Acompanhe

5 anos da Covid: CBN Vitória entrevista Débora Dummer e Rafaella Fortini

Convidadas desta quinta-feira (13) falam sobre quais são os impactos da doença atualmente após a OMS decretar o fim da emergência em saúde pública

No dia 5 de maio de 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) referente à Covid-19. Nesta quinta-feira (13), a partir das 10h, a CBN Vitória conversa com a professora do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Débora Dummer e com pesquisadora da Fiocruz Minas, Rafaella Fortini, para entender quais os impactos da doença atualmente.

Ainda que o estado de emergência tenha sido encerrado, o vírus SARS-CoV-2 continua circulando. Depois de doses e reforço da vacinação, os riscos de complicações graves diminuíram, mas as sequelas de quem foi infectado ainda permanecem. As condições pós-Covid continuam impactando a qualidade de vida dos brasileiros.

