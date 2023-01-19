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Processo

19 inspetores penitenciários são investigados no ES por não cumprir plantão

A suspeita é de eles não teriam cumprido a carga horária prevista. Só em janeiro deste ano, 20 processos foram abertos para apurar a questão na Corregedoria da Sejus
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

19 jan 2023 às 15:48

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 15:48

CDP da Serra, na Grande Vitória
CDP da Serra, na Grande Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) abriu processo administrativo disciplinar (PAD) contra 19 inspetores penitenciários de uma mesma unidade prisional do Espírito Santo. Eles são suspeitos de não cumprir a carga horária do plantão de trabalho. Os PADs começaram a ser publicados no Diário Oficial no início de janeiro de 2023, contudo, os atos investigados datam do início de 2021.
Até esta quinta-feira (18), já haviam sido publicados 20 PADs contra 19 servidores. Todos eles atuavam, na época dos fatos, no Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS).
As ausências nos plantões, listadas no Diário Oficial, começam em 5 de janeiro de 2021 e vão até, pelo menos, março do mesmo ano. Contudo, chama a atenção o número de trabalhadores que faltaram ao trabalho ou que trabalharam menos do que deveriam no mesmo dia. Segundo relatado, nos dias 5, 7, 10 e 15 de janeiro daquele ano, pelo menos três servidores não cumpriram a carga horária do plantão.
19 inspetores penitenciários são investigados no ES por não cumprir plantão
Um inspetor penitenciário aparece como tendo faltado ao plantão mais de uma vez. Ele teria deixado de comparecer nos dias 19 de janeiro e 22 de março.

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Em nota, a Sejus informou que os fatos são investigados desde 2021, mas não esclareceu o porquê de os processos administrativos disciplinares só terem sido abertos neste ano. 
O órgão esclareceu ainda que "o processo aberto na Corregedoria assegura aos investigados o direito da ampla defesa e contraditório e, ao término do processo legal, procederá com a aplicação de penalidades, caso as acusações se confirmem".

MAIS INVESTIGADOS EM PRESÍDIO DA SERRA

Outros cinco servidores da Sejus, sendo três deles do CDPS, também foram alvo de investigação pela Corregedoria da Sejus em janeiro deste ano.
Um deles era a diretora da unidade prisional, que já foi exonerada da posição. Eles são suspeitos de coagir presos da unidade a votar em candidatos específicos durante o primeiro turno das eleições de 2022.
A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra os cinco suspeitos em cinco de janeiro.

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