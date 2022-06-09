Tecnologia e informação são aliadas da sustentabilidade no campo

TecnoAgro reúne expositores, produtores rurais, investidores e lojistas Crédito: Fernando Madeira

Presente no cotidiano para otimizar processos de trabalho, dar segurança na execução das mais diversas operações e proporcionar conforto, a tecnologia também é uma aliada na promoção da sustentabilidade no campo. E essa aliança tem muito para crescer.

O assunto foi discutido no primeiro dia de palestras da TecnoAgro 2022 , o maior evento do setor agro no Espírito Santo começou nesta quinta-feira (9) no Conceição Hall, em Linhares, no Norte do Estado. A participação é gratuita.

A feira reúne expositores, produtores rurais, investidores e lojistas para discutir as oportunidades de avanço para os negócios do campo com foco na revolução tecnológica de práticas e processos, antecipando tendências de mercado para unir tecnologia e produção rural.

“Sustentabilidade na agropecuária é gerar desenvolvimento econômico, com aplicação de conhecimento e tecnologias, buscando equilíbrio ambiental, preservando a flora, a fauna e os recursos hídricos, com respeito à sociedade e gerando bem-estar social”, destaca Martinuzzo.

Segundo ele, o pensamento sustentável começa pela busca de informação a respeito das práticas mais adequadas ao segmento trabalhado, seja pelo pecuarista, seja pelo agricultor, independentemente do tamanho da propriedade.

"Hoje temos instituições que passam treinamento pela internet. Nesse tempo de pandemia, é importante reconhecer que a internet foi importante no processo de difusão da informação, seja nos canais de YouTube, seja por meio de instituições que oferecem cursos gratuitos”, aponta Martinuzzo.

ATITUDES PARA UMA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA

Planejar para investir: muito se fala sobre mercado, atitude, planejamento, estudo e conhecimento. Na avaliação de Marx Martinuzzo, quando a decisão for investir em uma propriedade, é preciso ter informação. "Para investir num mercado novo, numa atividade rural, eu preciso saber qual a logística que envolve esse mercado. Não posso começar a investir sem saber do que se trata. Conhecimento gera segurança. Haverá riscos, mas conhecimento nos dá segurança para investir, seja quando eu for fazer um plantio numa área, seja na aquisição de equipamento".





muito se fala sobre mercado, atitude, planejamento, estudo e conhecimento. Na avaliação de Marx Martinuzzo, quando a decisão for investir em uma propriedade, é preciso ter informação. "Para investir num mercado novo, numa atividade rural, eu preciso saber qual a logística que envolve esse mercado. Não posso começar a investir sem saber do que se trata. Conhecimento gera segurança. Haverá riscos, mas conhecimento nos dá segurança para investir, seja quando eu for fazer um plantio numa área, seja na aquisição de equipamento". Uso consciente de recursos : o extensionista ressalta que obter recurso financeiro não é fácil. "É importante usar os recursos de de forma consciente, não de forma desordenada. E isso vale também para água, energia e combustível".





: o extensionista ressalta que obter recurso financeiro não é fácil. "É importante usar os recursos de de forma consciente, não de forma desordenada. E isso vale também para água, energia e combustível". Assistência técnica de confiança : o agricultor, pecuarista precisa de um técnico, seja de iniciativa privada ou pública. "A gente pode ter conhecimento próprio, mas é muito importante contar com a colaboração e apoio especializado".





: o agricultor, pecuarista precisa de um técnico, seja de iniciativa privada ou pública. "A gente pode ter conhecimento próprio, mas é muito importante contar com a colaboração e apoio especializado". Gestão da propriedade: Martinuzzo avalia que ter controle das atividades econômicas, do processo de produção e rotina da propriedade é importante. "Nós, agricultores, sabemos quanto custa produzir um saca de cafá? Uma caixa de tomate? Anotamos isso? Quando vamos decidir o momento certo para vender? Perdemos oportunidade esperando o preço bom chegar, mas podemos perder oportunidade também quando não sabemos que o preço bom já é aquele que está sendo praticado".

TecnoAgro segue até sexta-feira (10), em Linhares Crédito: Fernando Madeira

ATITUDES PARA ALCANÇAR SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL