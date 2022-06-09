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Auditório 3

TecnoAgro: crédito a produtor rural dá fôlego à produção no campo

Transmissão de palestras do evento pode ser acompanhada nesta quinta e sexta-feira (9 e 10), a partir das 10h

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 06:27

Publicado em 

09 jun 2022 às 06:27
O mercado fotovoltaico e sua cadeia de suprimentos, a importância da produção agro nas escolas capixabas, as perspectivas da juventude rural e o financiamento ao produtor rural serão assuntos debatidos no Auditório 3 - Desenvolvimento, do TecnoAgro 2022. A transmissão das palestras poderá ser acompanhada, ao vivo, em A Gazeta, a partir das 10h desta quinta-feira (09).
O TecnoAgro 2022 é o maior encontro do agronegócio capixaba, reunindo mais de 50 palestrantes para capacitar os empreendedores e produtores rurais do Espírito Santo. O evento gratuito será no Conceição Hall, em Linhares, nesta quinta (09) e sexta-feira (10). Confira a programação completa clicando aqui.

TecnoAgro terá mais de 50 palestras e diversos expositores da agroindústria

TecnoAgro 2022, maior feira de tecnologia e inovação do agronegócio do ES, terá mais de 50 palestras que serão ofertadas gratuitamente ao público. É importante ressaltar que os participantes podem se inscrever em mais de uma palestra (confira a programação completa aqui e faça sua inscrição).

► Dias: 09/06 (quinta-feira) e 10/06 (sexta-feira)

►Hora: 8h às 22h

►20h às 22h – encerramento com shows

►Local: Conceição Hall, na cidade de Linhares (Norte do ES)

Programação

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TecnoAgro: Auditório 1 discute tecnologias que otimizam a produção

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