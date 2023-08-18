Drones, energia solar e agroindústrias: reveja palestras do 2° dia do TecnoAgro 2023

O segundo dia de palestras do TecnoAgro 2023, nesta sexta-feira (18), trouxe conteúdos sobre inovações no campo, como o uso de drones nas plantações, novas geotecnologias aplicadas à regularização fundiária e os avanços das agroindústrias, no Auditório Tecnologia, com transmissão ao vivo durante todo o dia, nesta página em A Gazeta. Reveja as palestras no vídeo acima.
O TecnoAgro é o maior evento de capacitação com foco em tecnologia e inovação no agronegócio do Espírito Santo, realizado nesta quinta (17) e sexta-feira (18), no Conceição Hall, em Linhares. Veja a cobertura completa clicando aqui.