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Auditório Tecnologia

Drones, energia solar e agroindústrias: reveja palestras do 2° dia do TecnoAgro 2023

Inovações no campo foram debatidas  no megaevento de capacitação, que aconteceu nesta quinta (17) e sexta-feira (18) , em Linhares, Norte do Estado. Acompanhe ao vivo

Publicado em 

18 ago 2023 às 05:00

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 05:00

O segundo dia de palestras do TecnoAgro 2023, nesta sexta-feira (18), trouxe conteúdos sobre inovações no campo, como o uso de drones nas plantações, novas geotecnologias aplicadas à regularização fundiária e os avanços das agroindústrias, no Auditório Tecnologia, com transmissão ao vivo durante todo o dia, nesta página em A Gazeta. Reveja as palestras no vídeo acima.
O TecnoAgro é o maior evento de capacitação com foco em tecnologia e inovação no agronegócio do Espírito Santo, realizado nesta  quinta (17) e sexta-feira  (18), no Conceição Hall, em Linhares. Veja a cobertura completa clicando aqui.

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