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TecnoAgro 2023

Mulheres do agro destacam importância da gestão e do planejamento

Produtoras rurais que já foram vencedoras do Prêmio Mulheres do Agro falam dos desafios a frente de negócios, destacando a importância de buscar conhecimento
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

18 ago 2023 às 15:05

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 15:05

LIDERANÇA FEMININA E EMPREENDEDORISMO NO AGRO
Tatiele Ferreira, Elaine Silva e Sonia Bonato em painel sobre mulheres no agro Crédito: Vitor Jubini
O protagonismo feminino na gestão e planejamento de propriedade rurais foi tema de um painel nesta sexta-feira (18) no segundo dia do TecnoAgro, em Linhares. A roda de conversa Liderança Feminina e Empreendedorismo no Agro foi comandada pela editora chefe de A Gazeta/CBN Vitória, Elaine Silva, que recebeu a produtora rural Sonia Bonato e a produtora de café Tatiele Dalifior Ferreira. 
Ambas já foram vencedoras do Prêmio Mulheres do Agro. Sonia tem uma fazenda com o marido em Goiás e venceu o prêmio em 2018, na primeira edição. Já Tatiele conquistou o mesmo prêmio na edição de 2020 pelo trabalho de gestão e sustentabilidade e rastreabilidade na fazenda de café da família.
A trajetória de Sonia com o agro começou há 28 anos. Depois de atuar por anos na cidade como vendedora, ela migrou para o agro quando o marido recebeu uma herança e comprou uma fazenda em Goiás. O foco inicial era pecuária, mas Sonia foi atrás e cursos e conhecimento para ampliar as atividades e passou também a plantar grãos. 
"Fui plantar a matéria-prima para alimentação das pessoas. Foi aí que me apaixonei, aprendi a plantar pé de milho, de arroz, e até reza para São Pedro. Eu não entendia e tinha que estudar para aprender sobre tudo e poder ajudar meu marido. Fiz cursos no Sebrae e Senar. Vendi ovo, frango e leite por cinco anos e fomos organizando a gestão", conta.
Sonia Bonato. LIDERANÇA FEMININA E EMPREENDEDORISMO NO AGRO
Sonia Bonato, palestrante no Tecnoagro Crédito: Vitor Jubini
Sonia destacou o fato do cuidado com a gestão por ter sido premiada pelo trabalho que desempenhou na fazenda. Ela destacou a importância de se fazer planejamento para atingir as metas pretendidas para a propriedade.  No planejamento também foi incluídos projetos de curto, médio e longo prazo. Tudo isso foi a partir de seu protagonismo para cuidar do negócio, entendendo que a fazenda é uma empresa rural.
"Foi isso que me ajudou a mudar toda a parte financeira da fazenda, o que chamou a atenção até de universidade. Outra dica que dou é : se você quer fazer alguma coisa bem feita, procure quem tem experiência. Foi assim que desenvolvemos na criação de gado", detalha.
Ela destacou ainda que a maior parte da propriedade é de área de preservação. "Estamos em dois programas de sustentabilidade internacionais dos quais a gente vai ser certificado e a nosso produto vai agregar valor tudo isso", frisa.

Gestão feminina no café

Vencedora do prêmio Mulheres do Agro 2020, Tatiele Dalfior Ferreira está a frente da gestão da fazenda de café que pertence à família, trabalho que começou há fazer junto à mãe, que já tomava conta das finanças da fazenda e da família. Tatiele é engenheira química e usou seus conhecimentos adquiridos na faculdade para contribuir para a produção da família, que é destaque na produção do cafe conilon, e conta inclusive com rastreabilidade dos produtos.
"Tendo meu pai está a frente da parte técnica, fui buscar onde poderia agregar com meu conhecimento e foi com engenharia e rastreabilidade, o que foi importante para conquistarmos a certificação do produto para poder agregar valor. Hoje em dia nossa propriedade é certificada pelo 4C, que é o código comum da comunidade cafeeira", diz Tatiele.
Mesmo morando fora do Estado para estudar, ela sempre ajudou na gestão e finanças da família a distância e sempre separava uns dias para ficar na fazenda. Foi na pandemia que voltou para Governador Lindenberg e foi buscar maneiras de incrementar a produção da fazenda.
Tatiele Dalfior Ferreira. LIDERANÇA FEMININA E EMPREENDEDORISMO NO AGRO
Tatiele Dalfior Ferreira Crédito: Vitor Jubini
"É preciso procurar quem faz bem feito, por isso busquei o pessoal do Instituto Federal do Espírito Santo de Venda Nova. Eles me deram suporte e em 2021 ganhamos o prêmio Abic de melhor café conilon do Brasil", conta.

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