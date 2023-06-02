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Produtividade no campo

Técnica milenar vai ajudar produtores de leite a driblar a seca no ES

Produção, colheita e distribuição da silagem, para alimentar o gado, será feita por uma cooperativa, que vai vender para os produtores a preço de custo. Entenda como funciona
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

02 jun 2023 às 12:01

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 12:01

Está chegando o período de seca nos campos. Para diminuir as perdas na produção de leite nessa época do ano, cerca de 500 produtores rurais de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, vão começar a comprar a silagem de milho feita por uma cooperativa da região, já que terá menos pasto nas fazendas.
A silagem é uma técnica antiga, que existe há mais de mil anos, mas que vem sendo cada vez mais aliada dos produtores. Consiste em colher a matéria-prima — o milho, no caso de Pinheiros —, compactar e selar o alimento, que pode ser então armazenado por mais tempo para alimentar o gado. A produção, colheita e distribuição é feita por uma cooperativa, que vai vender para os produtores a preço de custo. A ideia veio de um estudo, que aponta que a quantidade de leite produzida no Estado não é suficiente para atender os laticínios.
Segundo dados da cooperativa, diariamente, as vacas produzem cerca de 150 mil litros de leite. Sem a chuva, a produção cai 40%. Isso impacta, é claro, a venda dos produtores. “A partir desse levantamento, nós fizemos uma parceria para fazer o plantio do milho e poder entregar para o nosso cooperado”, diz a assistente técnica Juliana Maria Piassi.

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A cooperativa investiu em área de plantação, maquinário de alta tecnologia e também na logística. Antes do processo de silagem, o produtor Eduardo Martins conta que antes tinha mais trabalho para conseguir alimentar os animais. “Antes a gente corria atrás para procurar o material. Hoje a cooperativa está junto com nós”.
A expectativa é juntar 4 toneladas de silagem para que a quantidade final de leite seja mantida como no restante do ano.
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