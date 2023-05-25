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Vendido em feiras

Café de açaí: ES produz bebida que é sucesso no Norte do país

Novidade é uma boa sugestão para quem não pode consumir cafeína. Além de fazer bem para a saúde, é também saboroso
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

25 mai 2023 às 15:03

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 15:03

Você já ouviu falar do café de açaí? A bebida já é conhecida no Norte do Brasil e está chegando ao Espírito Santo. Um dos produtores é o empreendedor Cleiton Nascimento. Ele é vegetariano e começou plantando pés de açaí no quintal de casa. Com o incentivo da esposa, ele foi crescendo pouco a pouco.
No início, a intenção era produzir apenas para o consumo da família. A esposa Cássia Rosa do Nascimento, que é vendedora, usou sua visão empreendedora e viu que existia uma oportunidade de também ter uma nova fonte de renda a partir da plantação. E foi assim que eles começaram, extraindo e vendendo a polpa do açaí.
“Eu vim de Belo Horizonte para cá. Eu comecei a comprar açaí nos atacados e depois em uma viagem que fiz ao Amapá consegui comprar um despolpador e trouxe para o Espírito Santo. Comecei a sair pelas roças para comprar açaí e comecei a produzir. Inicialmente seria para o meu consumo, mas depois minha esposa me disse que poderíamos vender e começamos a preparar as polpas”, disse Cleiton.
Cássia conta como conseguiu convencer o “teimoso” Cleiton. “O tanto que a gente produzia dava para encher um freezer. Daí, eu disse ‘bora, vender’. Ele não queria, meio tenso, mas eu dizia ‘vamos, lá’. Estamos sempre querendo melhorar”, contou.
Para ampliar a produção, o casal arrendou terras e hoje tem plantações nas zonas rurais de Viana, Guarapari e Fundão. O negócio cresceu e hoje são produzidos cerca de 120 quilos de polpa por dia. Cada pacote à venda pesa 1 kg.
Com tanto açaí, apareceu um problema: o processo de despolpar tem como resultado, além da poupa, um caroço. Eles já não sabiam mais o que fazer com tantos caroços. Uma pequena parte ele plantava novamente no solo para obter novos pés da fruta. No entanto, ainda sobrava muito.
Do problema, surgiu uma boa solução: colocar os grãos para secar, torrar e depois moer. E assim nasce o café de açaí.
Por aqui a bebida ainda não é muito conhecida, mas já tem feito sucesso e conquistado adeptos, sobretudo entre os clientes que querem evitar a cafeína. A produção reúne toda a família.
A produção de Cleiton pode ser adquirida nas feiras de Campo Grande, em Cariacica, e em Jardim Camburi, em Vitória.

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