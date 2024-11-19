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Revista TecnoAgro Uberaba 2024 destaca o agro inteligente da "Terra do Zebu"

Publicação, em versões impressa e digital, mostra como o agronegócio do município mineiro está inovando para manter a produtividade de forma sustentável, diante dos desafios climáticos

Publicado em 19 de Novembro de 2024 às 15:48

Publicado em 

19 nov 2024 às 15:48
Revista TecnoAgro Uberaba 2024: cidade é referência no agro mineiro
Revista TecnoAgro Uberaba 2024: cidade é referência no agro mineiro Crédito: Estúdio Gazeta
O Triângulo Mineiro é um dos principais polos do agronegócio nacional, destacando-se pela produção cana-de-açúcar, soja, milho, café e laranja, entre outros. Nesse cenário, Uberaba se destaca como o maior município da porção Sul dessa região e o maior do país na produção de cana-de-açúcar. A cidade é também conhecida como a “Capital do Zebu” por sua grande criação de gado.
Graças a essas riquezas que vêm da economia rural, Uberaba ocupa a sexta posição no Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais, de acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2022. Além disso, conforme dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a cidade é a primeira no ranking do agronegócio de Minas Gerais e do Sudeste, ocupando ainda o 30º lugar no Brasil entre os 100 municípios mais ricos do setor.
Para alcançar essa posição, a cidade beneficia-se de investimentos em infraestrutura e inovação, que têm impulsionado a produtividade e a eficiência no agronegócio. É o que mostra a edição especial da Revista TecnoAgro Uberaba 2024, que mostra como negócios rurais da região vem apostando em tecnologias para manter produção e a qualidade, de forma mais sustentável, diante dos desafios climáticos.
A publicação, produzida pelo Estúdio Gazeta em parceria com o Grupo Integração, tem versão impressa que será distribuída na segunda edição do TecnoAgro em Minas Gerais, evento que desta vez acontece em Uberaba, nesta quinta (21/11) e sexta-feira (22/11), no ABCZ - Pavilhão Multiuso, que fica no Parque Fernando Costa. A versão digital pode ser acessada gratuitamente abaixo. 

Arquivos & Anexos

Revista Tecnoagro Uberaba 2024

Inteligência e inovação para um agronegócio do futuro - Negócios rurais em Uberaba apostam em tecnologias para manter produção e qualidade diante dos desafios climáticos
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