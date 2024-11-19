Revista TecnoAgro Uberaba 2024 destaca o agro inteligente da "Terra do Zebu"

Revista TecnoAgro Uberaba 2024: cidade é referência no agro mineiro Crédito: Estúdio Gazeta

O Triângulo Mineiro é um dos principais polos do agronegócio nacional, destacando-se pela produção cana-de-açúcar, soja, milho, café e laranja, entre outros. Nesse cenário, Uberaba se destaca como o maior município da porção Sul dessa região e o maior do país na produção de cana-de-açúcar. A cidade é também conhecida como a “Capital do Zebu” por sua grande criação de gado.

Graças a essas riquezas que vêm da economia rural, Uberaba ocupa a sexta posição no Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais, de acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2022. Além disso, conforme dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a cidade é a primeira no ranking do agronegócio de Minas Gerais e do Sudeste, ocupando ainda o 30º lugar no Brasil entre os 100 municípios mais ricos do setor.

Para alcançar essa posição, a cidade beneficia-se de investimentos em infraestrutura e inovação, que têm impulsionado a produtividade e a eficiência no agronegócio. É o que mostra a edição especial da Revista TecnoAgro Uberaba 2024, que mostra como negócios rurais da região vem apostando em tecnologias para manter produção e a qualidade, de forma mais sustentável, diante dos desafios climáticos.

Estúdio Gazeta em parceria com o Grupo Integração, tem versão impressa que será distribuída na segunda edição do TecnoAgro em Minas Gerais, evento que desta vez acontece em Uberaba nesta quinta (21/11) e sexta-feira (22/11), no ABCZ - Pavilhão Multiuso, que fica no Parque Fernando Costa. A versão digital pode ser acessada gratuitamente abaixo. A publicação, produzida peloem parceria com o, tem versão impressa que será distribuída na segunda edição do , nesta quinta (21/11) e sexta-feira (22/11), no ABCZ - Pavilhão Multiuso, que fica no Parque Fernando Costa.