Inovação e potencial do ES marcam painéis no TecnoAgro 2024

“O agronegócio capixaba já vive um momento muito bom. O nosso presente já é melhor que a média dos indicadores do país”, afirma o secretário de Estado da Agricultura, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.
Bergoli esteve presente no painel “O futuro do agronegócio do Espírito Santo”, realizado nesta quarta (28), no auditório de Inovação, no TecnoAgro 2024.
Mesmo sendo o quarto menor estado em extensão territorial do país, o Espírito Santo tem se consolidado cada vez mais como uma das grandes potências do agronegócio brasileiro. “Apesar de pequeno, colocamos nossos produtos em mais de 130 países e somos os maiores produtores e exportadores de café conilon, pimenta do reino, gengibre, mamão, pimenta rosa, além de exportarmos diversos outros produtos”, afirma.
Para Bergoli, “a inovação é tudo” e ressaltou que “conhecimento que não chega na prática, que não é utilizado pelos produtores, só serve para a vaidade das pessoas, dos pesquisadores e professores. Então, a inovação é aquela que garante a competitividade.”
De olho no clima
O impacto das mudanças climáticas também foi tema de painel no auditório. Representantes do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - Incaper, o coordenador de meteorologia, Hugo Ely dos Anjos Ramos, o meteorologista Pedro Henrique Bonfim Pantoja e a pesquisadora Sara Douseeau Arantes, apresentaram algumas das soluções e pesquisas conduzidas pelo Órgão..
Dados da Defesa Civil Estadual apontam que, entre 2000 e 2023, o total de perdas na agricultura, em decorrência das mudanças climáticas, foram de mais de 7 bilhões de reais.
Considerando este panorama, os especialistas apresentaram soluções e pesquisas conduzidas pelo Incaper.
Dentre elas, o Satdes, um projeto de pesquisa que tem como objetivo produzir e divulgar informações agrometeorológicas e climatológicas em tempo real. A ferramenta é gratuita e pode ajudar produtores a terem boletins assertivos do clima e se preparar para possíveis mudanças climatológicas.
*Este conteúdo foi produzido por Aline Gomes, aluna do 27° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, e teve a supervisão da Analista de Comunicação da Rede Gazeta, Wanessa Eustachio.