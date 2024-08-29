Inovação e potencial do ES marcam painéis no TecnoAgro 2024

Secretário de Estado da Agricultura, Aquicultura e Pesca participa de palestra sobre Gestão eficiente do campo Crédito: Aline Gomes

“O agronegócio capixaba já vive um momento muito bom. O nosso presente já é melhor que a média dos indicadores do país”, afirma o secretário de Estado da Agricultura, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.

Bergoli esteve presente no painel “O futuro do agronegócio do Espírito Santo”, realizado nesta quarta (28), no auditório de Inovação, no TecnoAgro 2024.

Mesmo sendo o quarto menor estado em extensão territorial do país, o Espírito Santo tem se consolidado cada vez mais como uma das grandes potências do agronegócio brasileiro. “Apesar de pequeno, colocamos nossos produtos em mais de 130 países e somos os maiores produtores e exportadores de café conilon, pimenta do reino, gengibre, mamão, pimenta rosa, além de exportarmos diversos outros produtos”, afirma.

Para Bergoli, “a inovação é tudo” e ressaltou que “conhecimento que não chega na prática, que não é utilizado pelos produtores, só serve para a vaidade das pessoas, dos pesquisadores e professores. Então, a inovação é aquela que garante a competitividade.”

De olho no clima

Representantes do Incaper apresentam ações para lidar com as mudanças climáticas Crédito: Aline Gomes

O impacto das mudanças climáticas também foi tema de painel no auditório. Representantes do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - Incaper, o coordenador de meteorologia, Hugo Ely dos Anjos Ramos, o meteorologista Pedro Henrique Bonfim Pantoja e a pesquisadora Sara Douseeau Arantes, apresentaram algumas das soluções e pesquisas conduzidas pelo Órgão..

Dados da Defesa Civil Estadual apontam que, entre 2000 e 2023, o total de perdas na agricultura, em decorrência das mudanças climáticas, foram de mais de 7 bilhões de reais.

Considerando este panorama, os especialistas apresentaram soluções e pesquisas conduzidas pelo Incaper.

Dentre elas, o Satdes, um projeto de pesquisa que tem como objetivo produzir e divulgar informações agrometeorológicas e climatológicas em tempo real. A ferramenta é gratuita e pode ajudar produtores a terem boletins assertivos do clima e se preparar para possíveis mudanças climatológicas.