Café capixaba fica mais empoderado com mulheres na gestão

Programa Mulheres do Café pretende atender até 2026 pelo menos mil cafeicultoras capixabas Crédito: Freepik

As mulheres estão revolucionando a produção de café no Espírito Santo. Segundo o último Censo Agropecuário, elas representam um contingente significativo de produtoras nessa cultura, a principal do Estado. No entanto, apesar de sua importância, enfrentam desafios como desigualdade de acesso à terra, ao crédito e à assistência técnica.

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Para mudar essa realidade e valorizar o trabalho feminino no campo, o “Mulheres do Café” foi lançado em abril de 2024. A iniciativa visa a empoderar as cafeicultoras, promovendo a igualdade de gênero e a qualidade da produção. Por meio de cursos, treinamentos, concursos e ações de extensão rural, o projeto busca dar visibilidade aos produtos.

A meta é atender até 2026 pelo menos mil produtoras capixabas. “O projeto é um marco para o setor cafeeiro capixaba. Ao capacitarmos e fortalecermos a liderança das mulheres, estamos contribuindo para o desenvolvimento sustentável da cafeicultura e para a valorização da produção local”, afirma a engenheira-agrônoma Patrícia Matta, coordenadora do projeto no Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Um dos exemplos de sucesso é o da coordenadora escolar e produtora Andressa Mafort. Ela e seu marido investiram em cafés especiais, buscando a excelência em cada etapa do processo.

Andressa Mafort, produtora rural Crédito: Divulgação

"Nossos cafés são únicos, com notas de açúcar mascavo e chocolate. Queremos mostrar ao mundo o potencial do café capixaba produzido por mulheres" Andressa Mafort - Produtora rural

A ideia de ter um negócio no setor cafeeiro foi inspirada no pai dela, Dimas Clementino, que sempre foi pequeno produtor. Em 2022, ele encerrou seus trabalhos no setor. Então, Andressa e o marido passaram a investir na atividade em um sítio no município de Alto Rio Novo.

Por meio do Incaper, Andressa fez um curso de escolha do grão, degustação e filtrados, encantando-se ainda mais pelo trabalho. “Entregamos qualidade em um produto delicado e de um grande diferencial, uma vez que nossos microlotes de cafés especiais são produzidos em um trabalho cuidadoso exercido por mim e meu esposo. Nossos produtos são selecionados criteriosamente para melhor atender o público cafeeiro. Somos focados em passar nossas boas sensações por meio do produto que marcou e continua a ter relevância na história brasileira. Queremos apresentar a todos nosso café pontuado, revelando o potencial da nossa produção”, detalha a produtora.

Por safra, o sítio produz em média 130 sacas de café, mas isso varia dependendo das condições climáticas de cada ciclo agrícola. Esperamos uma melhora notável das condições climáticas. Caso sejam favoráveis e se tivermos uma florada homogênea, entregaremos produtos de alta qualidade. Temos fé que será uma boa safra", afirma.

Durante os três anos de vigência do “Mulheres do Café”, serão realizados levantamento do perfil socioeconômico e produtivo das cafeicultoras inscritas, o primeiro concurso de cafés especiais para mulheres capixabas, de cursos e treinamentos, de excursões para intercâmbio de experiências, fomento e divulgação dos cafés especiais produzidos por mulheres no Estado, prestação de serviços de extensão rural e assistência técnica.

Patrícia Matta, coordenadora do Mulheres do Café Crédito: Divulgação

"O projeto é desenvolvido em todo o Estado e conta com a participação dos extensionistas do Incaper, que fazem todo o trabalho de mobilização das mulheres que fabricam ou desejam produzir cafés especiais em seus respectivos municípios. Além disso, contamos com uma equipe multidisciplinar que trabalha os outros âmbitos do projeto, como o turismo rural, o empoderamento feminino e as ações psicossociais" Patrícia Matta - Coordenadora do Mulheres do Café

Segundo o Censo Agropecuário do IBGE, o Espírito Santo tem 108.014 estabelecimentos agropecuários, dos quais 14.661 são dirigidos por mulheres. O estudo ainda mostra que apenas 19,6% dos estabelecimentos rurais comandados por elas recebem assistência técnica e 6,2% contam com esse acompanhamento por órgãos públicos.

Protagonismo

Outra iniciativa que destaca o protagonismo das mulheres no setor cafeeiro é o “Póde Mulheres”, da Cafesul, cooperativa dos cafeicultores do Sul do Espírito Santo. O grupo visa à diversificação da renda no mundo do café. Inicialmente, foi criado para valorizar mulheres que já eram agricultoras, mas, com o passar do tempo, vem atraindo proprietárias de terra, que já tem outras profissões, para a produção especial.

Póde Mulheres capacita agricultoras para oferecer café de qualidade Crédito: Incaper/Divulgação

Segundo a gerente administrativa e agente de desenvolvimento humano da Cafesul, Natercia Vencioneck, mesmo assumindo a gestão dos negócios e tarefas essenciais, algumas mulheres no campo ainda são vistas como suporte. “Existe uma frase usada como elogio, mas que incomoda: ‘Por trás de um grande homem, há sempre uma grande mulher’. O correto seria usar a expressão ‘ao lado’. É isso que trabalhamos e incentivamos no grupo”, pontua.