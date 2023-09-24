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São Pedro Frio

Produtores inovam e apostam no cultivo do morango na quente Colatina

Com apoio e capacitação do Incaper, seis pequenos agricultores da região cultivam a fruta, mais presente em locais de clima ameno
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

24 set 2023 às 09:54

Publicado em 24 de Setembro de 2023 às 09:54

O morango, tradicionalmente de clima mais ameno, tem ganhado destaque nas plantações em São Pedro Frio, região mais alta de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, famosa por ser uma das cidades mais quentes do Estado
Com apoio e capacitação do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), seis produtores decidiram inovar e agora cultivam a fruta na região. 
"Quando a gente fala em morango em Colatina, as pessoas até se assustam. Nossa região, São Pedro Frio, tem uma temperatura entre 16ºC e 26ºC, o que favorece o cultivo"
Naunaw Soeiro  - Produtor rural
Por enquanto, a plantação é experimental, para saber qual variedade vai se adaptar melhor à localidade. Por isso, a produção ainda é pequena. De acordo com o engenheiro agrônomo do Incaper Anderson Marin, neste ano, sete variedades de morango estão em teste. 
A intenção é fazer da fruta uma alternativa financeira para complementar o café, cultivo que predomina nas propriedades do município.
"O agricultor familiar geralmente não trabalha só com uma cultura, então ele precisa diversificar para ganhar dinheiro, e o morango entra aí como uma cultura interessante, já que uma área pequena dá um retorno muito maior", explicou a pesquisadora do Incaper Andrea Ferreira da Costa, à reportagem da TV Gazeta

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