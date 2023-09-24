Produtores inovam e apostam no cultivo do morango na quente Colatina

"Quando a gente fala em morango em Colatina, as pessoas até se assustam. Nossa região, São Pedro Frio, tem uma temperatura entre 16ºC e 26ºC, o que favorece o cultivo" Naunaw Soeiro - Produtor rural

Por enquanto, a plantação é experimental, para saber qual variedade vai se adaptar melhor à localidade. Por isso, a produção ainda é pequena. De acordo com o engenheiro agrônomo do Incaper Anderson Marin, neste ano, sete variedades de morango estão em teste.

A intenção é fazer da fruta uma alternativa financeira para complementar o café, cultivo que predomina nas propriedades do município.