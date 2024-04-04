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Desenvolvimento do campo

ES vai investir R$ 102 milhões e beneficiar 80 mil na agricultura familiar

Programa Vida no Campo, lançado nesta quinta-feira (4), prevê ações de fomento e assistência rural para o setor agrícola no Estado
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

04 abr 2024 às 16:51

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 16:51

Governador Renato Casagrande e ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, em lançamento de programa para a agricultura familiar
Renato Casagrande com o ministro Paulo Teixeira no lançamento do programa Vida no Campo Crédito: Helio Filho/Secom-ES
governo do Espírito Santo anunciou o investimento de R$ 102,15 milhões em ações voltadas à agricultura familiar até 2027. O lançamento do Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Capixaba, Vida no Campo, aconteceu nesta quinta-feira (4), no Palácio Anchieta, em Vitória, em evento com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
O programa, cujas ações já estão em andamento, contempla, inicialmente, 23 projetos em 11 eixos (sistemas de produção sustentáveis, juventude rural e sucessão familiar, educação no campo, gênero e inclusão, desenvolvimento agrário, comercialização e mercados, agroindústria e empreendedorismo rural, fortalecimento da pesca artesanal, crédito rural e infraestrutura rural).
Projetos do Vida no Campo
  1. Plano Estadual de Produção Agroecológica e Orgânica - Pleapo
  2. Rastreabilidade de Frutas, Legumes e Verduras
  3. Fomento à Aquicultura Familiar
  4. Bancos de Sementes Crioulas
  5. Jovens no Campo e na Pesca
  6. Programa Trainee Rural - Agentes Locais de Extensão
  7. Estruturação de Centros Digitais
  8. Fortalecimento de Práticas Agrícolas
  9. Elas no Campo e na Pesca
  10. Mulheres do Café
  11. Quintais Produtivos
  12. Fomento às Comunidades Tradicionais
  13. Regularização e Revitalização dos Assentamentos Rurais Estaduais
  14. Regularização de Terras Devolutas
  15. Crédito Fundiário (PNCF)
  16. Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
  17. Estruturação de Novos Mercados
  18. Agroindústria e Empreendedorismo Rural - Agrolegal 
  19. Ater (Assistência técnica e Extensão Rural) para Agricultura Familiar
  20. Pesca Artesanal - Pescamares
  21. Crédito Rural
  22. Habitação Rural
  23. Infraestrutura para Agricultura Familiar
Cerca de 80 mil famílias no Espírito Santo poderão ser beneficiadas. Atualmente, de acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), o território capixaba conta com mais de 108 mil propriedades rurais, das quais 75% (81 mil) são de agricultura familiar, que é responsável ainda por cerca de 60% das ocupações no meio rural.
Entre as ações contempladas pelo programa, o governador Renato Casagrande destaca a assistência técnica que será fornecida pelo Estado, de forma a impulsionar a produção, que abastece não apenas o território capixaba, como é distribuída nacional e internacionalmente.
ES vai investir R$ 102 milhões e beneficiar 80 mil na agricultura familiar
“Nossa assistência técnica tem que estar voltada para a agricultura familiar, até porque esses (geralmente) não têm condições de contratar uma assistência técnica particular privada. Então, a gente tem que voltar nossas estruturas prioritariamente para essa atividade”, aponta o governador.

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Casagrande citou ainda o programa Compra Direta de Alimentos (CDA), que está presente em todos os municípios para fortalecer a agricultura familiar.
“O governo adquire os produtos de forma direta e promove a doação simultânea dos alimentos à rede socioassistencial. Estamos fazendo ainda grandes investimentos em infraestrutura, como a melhoria de estradas vicinais para facilitar o escoamento da produção. Temos um compromisso histórico com a agricultura familiar desde o meu primeiro mandato e agora com a criação de uma subsecretaria para a área", afirma Casagrande.
O programa se conecta ainda com iniciativas do governo federal voltadas para os agricultores, conforme explicou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
“É um plano muito sofisticado e muito bem elaborado de uma base agrícola avançada que nós temos aqui. E estamos conectando ambos os planos, do governo federal com o estadual, na área de financiamento para agricultura, de assistência técnica, de compras públicas, de reforma agrária, de demarcação, de regularização fundiária…. Nós achamos que o desafio hoje é fazer com que o crédito chegue um pouco mais para aquele agricultor que não consegue acessar no banco. Então, estamos desenvolvendo conjuntamente mecanismos de acesso ao crédito para o agricultor de pequena propriedade", destaca o ministro.

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