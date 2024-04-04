ES vai investir R$ 102 milhões e beneficiar 80 mil na agricultura familiar

O governo do Espírito Santo anunciou o investimento de R$ 102,15 milhões em ações voltadas à agricultura familiar até 2027. O lançamento do Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Capixaba, Vida no Campo, aconteceu nesta quinta-feira (4), no Palácio Anchieta, em Vitória, em evento com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
O programa, cujas ações já estão em andamento, contempla, inicialmente, 23 projetos em 11 eixos (sistemas de produção sustentáveis, juventude rural e sucessão familiar, educação no campo, gênero e inclusão, desenvolvimento agrário, comercialização e mercados, agroindústria e empreendedorismo rural, fortalecimento da pesca artesanal, crédito rural e infraestrutura rural).
Projetos do Vida no Campo
- Plano Estadual de Produção Agroecológica e Orgânica - Pleapo
- Rastreabilidade de Frutas, Legumes e Verduras
- Fomento à Aquicultura Familiar
- Bancos de Sementes Crioulas
- Jovens no Campo e na Pesca
- Programa Trainee Rural - Agentes Locais de Extensão
- Estruturação de Centros Digitais
- Fortalecimento de Práticas Agrícolas
- Elas no Campo e na Pesca
- Mulheres do Café
- Quintais Produtivos
- Fomento às Comunidades Tradicionais
- Regularização e Revitalização dos Assentamentos Rurais Estaduais
- Regularização de Terras Devolutas
- Crédito Fundiário (PNCF)
- Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
- Estruturação de Novos Mercados
- Agroindústria e Empreendedorismo Rural - Agrolegal
- Ater (Assistência técnica e Extensão Rural) para Agricultura Familiar
- Pesca Artesanal - Pescamares
- Crédito Rural
- Habitação Rural
- Infraestrutura para Agricultura Familiar
Cerca de 80 mil famílias no Espírito Santo poderão ser beneficiadas. Atualmente, de acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), o território capixaba conta com mais de 108 mil propriedades rurais, das quais 75% (81 mil) são de agricultura familiar, que é responsável ainda por cerca de 60% das ocupações no meio rural.
Entre as ações contempladas pelo programa, o governador Renato Casagrande destaca a assistência técnica que será fornecida pelo Estado, de forma a impulsionar a produção, que abastece não apenas o território capixaba, como é distribuída nacional e internacionalmente.
ES vai investir R$ 102 milhões e beneficiar 80 mil na agricultura familiar
“Nossa assistência técnica tem que estar voltada para a agricultura familiar, até porque esses (geralmente) não têm condições de contratar uma assistência técnica particular privada. Então, a gente tem que voltar nossas estruturas prioritariamente para essa atividade”, aponta o governador.
Casagrande citou ainda o programa Compra Direta de Alimentos (CDA), que está presente em todos os municípios para fortalecer a agricultura familiar.
“O governo adquire os produtos de forma direta e promove a doação simultânea dos alimentos à rede socioassistencial. Estamos fazendo ainda grandes investimentos em infraestrutura, como a melhoria de estradas vicinais para facilitar o escoamento da produção. Temos um compromisso histórico com a agricultura familiar desde o meu primeiro mandato e agora com a criação de uma subsecretaria para a área", afirma Casagrande.
O programa se conecta ainda com iniciativas do governo federal voltadas para os agricultores, conforme explicou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
“É um plano muito sofisticado e muito bem elaborado de uma base agrícola avançada que nós temos aqui. E estamos conectando ambos os planos, do governo federal com o estadual, na área de financiamento para agricultura, de assistência técnica, de compras públicas, de reforma agrária, de demarcação, de regularização fundiária…. Nós achamos que o desafio hoje é fazer com que o crédito chegue um pouco mais para aquele agricultor que não consegue acessar no banco. Então, estamos desenvolvendo conjuntamente mecanismos de acesso ao crédito para o agricultor de pequena propriedade", destaca o ministro.