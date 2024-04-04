ES vai investir R$ 102 milhões e beneficiar 80 mil na agricultura familiar

Renato Casagrande com o ministro Paulo Teixeira no lançamento do programa Vida no Campo Crédito: Helio Filho/Secom-ES

governo do Espírito Santo anunciou o investimento de R$ 102,15 milhões em ações voltadas à agricultura familiar até 2027. O lançamento do Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Capixaba, Vida no Campo, aconteceu nesta quinta-feira (4), no Palácio Anchieta, em Vitória, em evento com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

O programa, cujas ações já estão em andamento, contempla, inicialmente, 23 projetos em 11 eixos (sistemas de produção sustentáveis, juventude rural e sucessão familiar, educação no campo, gênero e inclusão, desenvolvimento agrário, comercialização e mercados, agroindústria e empreendedorismo rural, fortalecimento da pesca artesanal, crédito rural e infraestrutura rural).

Projetos do Vida no Campo

Plano Estadual de Produção Agroecológica e Orgânica - Pleapo Rastreabilidade de Frutas, Legumes e Verduras Fomento à Aquicultura Familiar Bancos de Sementes Crioulas Jovens no Campo e na Pesca Programa Trainee Rural - Agentes Locais de Extensão Estruturação de Centros Digitais Fortalecimento de Práticas Agrícolas Elas no Campo e na Pesca Mulheres do Café Quintais Produtivos Fomento às Comunidades Tradicionais Regularização e Revitalização dos Assentamentos Rurais Estaduais Regularização de Terras Devolutas Crédito Fundiário (PNCF) Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Estruturação de Novos Mercados Agroindústria e Empreendedorismo Rural - Agrolegal Ater (Assistência técnica e Extensão Rural) para Agricultura Familiar Pesca Artesanal - Pescamares Crédito Rural Habitação Rural Infraestrutura para Agricultura Familiar

Cerca de 80 mil famílias no Espírito Santo poderão ser beneficiadas. Atualmente, de acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), o território capixaba conta com mais de 108 mil propriedades rurais, das quais 75% (81 mil) são de agricultura familiar, que é responsável ainda por cerca de 60% das ocupações no meio rural.

Entre as ações contempladas pelo programa, o governador Renato Casagrande destaca a assistência técnica que será fornecida pelo Estado, de forma a impulsionar a produção, que abastece não apenas o território capixaba, como é distribuída nacional e internacionalmente.

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“Nossa assistência técnica tem que estar voltada para a agricultura familiar, até porque esses (geralmente) não têm condições de contratar uma assistência técnica particular privada. Então, a gente tem que voltar nossas estruturas prioritariamente para essa atividade”, aponta o governador.

Casagrande citou ainda o programa Compra Direta de Alimentos (CDA), que está presente em todos os municípios para fortalecer a agricultura familiar.

“O governo adquire os produtos de forma direta e promove a doação simultânea dos alimentos à rede socioassistencial. Estamos fazendo ainda grandes investimentos em infraestrutura, como a melhoria de estradas vicinais para facilitar o escoamento da produção. Temos um compromisso histórico com a agricultura familiar desde o meu primeiro mandato e agora com a criação de uma subsecretaria para a área", afirma Casagrande.

O programa se conecta ainda com iniciativas do governo federal voltadas para os agricultores, conforme explicou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.