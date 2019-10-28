Feira de alimentos orgânicos na Praça do Papa 
Feira de alimentos orgânicos na Praça do Papa . Crédito: Vitor Jubini

Agro no ES tem frutas, ovos, frango, porco e até bois orgânicos

Produtores rurais enxergam como tendência a expansão de alimentos que não usam agrotóxico e que são livres de antibióticos.  Na pecuária, o desafio ainda é a alimentação dos animais, que é mais cara

Tempo de leitura: 4min
Vitória / Rede Gazeta
Publicado em 28/10/2019 às 09h18
Atualizado em 28/10/2019 às 09h18


