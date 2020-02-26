ES teve média de cinco assassinatos por dia durante o Carnaval

O Espírito Santo teve uma média de 5,25 assassinatos por dia durante o período de Carnaval
, compreendido entre os dia 22 e 25 fevereiro. Ao todo, foram 21 homicídios dolosos.
NO ANO PASSADO, 15 HOMICÍDIOS
A Sesp, no ano passado, divulgou que no período de Carnaval, entre sexta-feira (1º), às 18h, até 6h da quarta-feira (6), foram contabilizados 15 homicídios em todo o Estado, “uma redução de 31% em relação a 2018”, quando foram registrados 22 homicídios no período.
Por estes parâmetros de contabilidade, o ano de 2020 teve 19 ocorrências. Aumento de 26% ante à folia do ano anterior.
Em tempo: a Quarta-Feira de Cinzas de 2020 já começou com um duplo homicídio em Cariacica.