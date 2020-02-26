Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • ES teve média de cinco assassinatos por dia durante o Carnaval
Leonel Ximenes

ES teve média de cinco assassinatos por dia durante o Carnaval

Último dia da folia, terça-feira foi o período mais violento, com oito homicídios

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 13:07

Públicado em 

26 fev 2020 às 13:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Divisão de Homicídios teve trabalho neste Carnaval Crédito: Carlos Alberto da Silva
O Espírito Santo teve uma média de 5,25 assassinatos por dia durante o período de Carnaval, compreendido entre os dia 22 e 25 fevereiro. Ao todo, foram 21 homicídios dolosos.
Os dias 22 e 23 registram cinco ocorrências, enquanto o dia 24 foi o mais pacífico, com três delitos. A terça-feira de Carnaval, contudo, ocorreu o pico de insegurança com a contagem de oito mortes violentas.
NO ANO PASSADO, 15 HOMICÍDIOS
A Sesp, no ano passado, divulgou que no período de Carnaval, entre sexta-feira (1º), às 18h, até 6h da quarta-feira (6), foram contabilizados 15 homicídios em todo o Estado, “uma redução de 31% em relação a 2018”, quando foram registrados 22 homicídios no período.
Por estes parâmetros de contabilidade, o ano de 2020 teve 19 ocorrências. Aumento de 26% ante à folia do ano anterior.

Veja Também

Homem é baleado na cabeça em noite de carnaval em Marataízes

Sexo, drogas e urina: moradores do Centro de Vitória reclamam do carnaval

Jovem é atingido por bala perdida em festa de carnaval no Centro de Vitória

Em tempo: a Quarta-Feira de Cinzas de 2020 já começou com um duplo homicídio em Cariacica.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Carnaval homicídio Sesp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados