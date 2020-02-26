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Praia Central

Homem é baleado na cabeça em noite de carnaval em Marataízes

Na hora do ocorrido ainda havia uma multidão na praia. Ele faleceu na manhã desta quarta-feira (26)

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 11:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 11:32
Homem é baleado na cabeça na última noite de Carnaval em Marataízes Crédito: Internauta
Um homem de 23 anos foi baleado na cabeça na noite desta terça-feira (25) em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. No momento, havia muita gente no local e ele estava com um grupo de amigos, na Praia Central, quando foi alvejado.
De acordo com a Polícia Militar, o irmão da vítima contou que eles estavam juntos, mas que o irmão saiu para ir mais próximo à praia, onde estavam outras pessoas e, logo depois, ouviu a gritaria dizendo que alguém havia sido baleado, por isso, correu com a sua esposa.
Ele contou ainda que, quando voltou para verificar o que tinha acontecido, viu que era o seu irmão que estava baleado, mas que não sabia quem teria atirado e que ninguém no local soube informar. O tiro foi na lateral direita da cabeça, próximo ao ouvido, e penetrou para o outro lado.
O jovem foi socorrido por uma ambulância do município para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Marataízes, mas foi transferido para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde faleceu na manhã desta quarta-feira (26).
A polícia identificou a vítima, que é conhecida pelo apelido de Sabãozinho, e constatou que já tem várias passagens por crimes, como posse e uso de drogas, tráfico, desacato, receptação, posse e roubo de arma de fogo e Lei Maria da Penha. Com ele, foram encontrados três frascos, sendo dois pequenos e um grande, de uma substância semelhante ao loló, um molho de chaves e um celular.
Populares informaram à polícia que ele teria se envolvido em uma briga no dia anterior, mas até a manhã desta quarta-feira (26) não se sabe se os casos têm relação e ninguém havia sido preso. A Polícia Civil agora investiga o caso e vai verificar as imagens das câmeras de segurança da Prefeitura de Marataízes instaladas no local.

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