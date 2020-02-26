Homem é baleado na cabeça em noite de carnaval em Marataízes

Homem é baleado na cabeça na última noite de Carnaval em Marataízes Crédito: Internauta

Um homem de 23 anos foi baleado na cabeça na noite desta terça-feira (25) em Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo . No momento, havia muita gente no local e ele estava com um grupo de amigos, na Praia Central, quando foi alvejado.

De acordo com a Polícia Militar, o irmão da vítima contou que eles estavam juntos, mas que o irmão saiu para ir mais próximo à praia, onde estavam outras pessoas e, logo depois, ouviu a gritaria dizendo que alguém havia sido baleado, por isso, correu com a sua esposa.

Ele contou ainda que, quando voltou para verificar o que tinha acontecido, viu que era o seu irmão que estava baleado, mas que não sabia quem teria atirado e que ninguém no local soube informar. O tiro foi na lateral direita da cabeça, próximo ao ouvido, e penetrou para o outro lado.

O jovem foi socorrido por uma ambulância do município para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Marataízes, mas foi transferido para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde faleceu na manhã desta quarta-feira (26).

A polícia identificou a vítima, que é conhecida pelo apelido de Sabãozinho, e constatou que já tem várias passagens por crimes, como posse e uso de drogas, tráfico, desacato, receptação, posse e roubo de arma de fogo e Lei Maria da Penha. Com ele, foram encontrados três frascos, sendo dois pequenos e um grande, de uma substância semelhante ao loló, um molho de chaves e um celular.