Homem é assassinado a tiros no carnaval em Guriri

Vítimas foram encaminhadas para o Hospital Roberto Silvares Crédito: Rapahel Verli

Um homem foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira (25) em Guriri, no litoral de São Mateus , Norte do Espírito Santo. Na mesma ocorrência uma mulher também foi baleada. O caso aconteceu entre a Avenida Guriri e a Rua Horácio Barbosa, uma das mais movimentadas do balneário durante o carnaval, com os desfiles de trios elétricos. O crime aconteceu às 2h39, quando foliões ainda curtiam o evento.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual Roberto Silvares, onde o homem, que foi atingido por tiros no peito e no ombro esquerdo, morreu logo após dar entrada na unidade.

Ainda de acordo com a polícia, a mulher foi alvejada na boca e no ombro esquerdo, e não conseguiu dar informações sobre o caso já que estava com o ferimento na boca. O estado de saúde dela não foi informado.

A Polícia Militar informou ainda que nenhuma testemunha soube falar sobre autoria ou motivação do crime. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.