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Final trágico

Idoso de 60 anos é morto a facadas após briga em bar de Guarapari

Crime aconteceu na tarde deste domingo (23) no bairro Muquiçaba. O suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 17:19
Viaturas da Polícia Militar do ES  Crédito: Fernando Madeira
Por volta das 14 horas deste domingo (23), um homem, de 60 anos, foi esfaqueado na praça do bairro Muquiçaba, em Guarapari. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima morreu no local. Segundo testemunhas ouvidas pelos militares, o homem era cliente de um bar e foi morto após uma discussão no local. O acusado se evadiu, não sendo localizado no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (PC). O suspeito fugiu e ainda não foi localizado.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

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A polícia lembrou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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