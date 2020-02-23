Idoso de 60 anos é morto a facadas após briga em bar de Guarapari

Por volta das 14 horas deste domingo (23), um homem, de 60 anos, foi esfaqueado na praça do bairro Muquiçaba, em Guarapari. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima morreu no local. Segundo testemunhas ouvidas pelos militares, o homem era cliente de um bar e foi morto após uma discussão no local. O acusado se evadiu, não sendo localizado no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (PC). O suspeito fugiu e ainda não foi localizado.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
A polícia lembrou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.