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Em Morada da Barra

Idoso é encontrado morto em lagoa de Vila Velha

O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal, onde são feitos exames que vão apontar a causa da morte

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 12:32
DML de Vitória Crédito: Arquivo/ Caíque Verli
Um idoso foi encontrado morto na lagoa Jaguarussu, em Morada da Barra, Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (19). A Polícia Militar foi acionada antes das 6h por populares que viram o corpo boiando.
Uma viatura da PM esteve no local. Os policiais constataram o fato e chamaram a perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros para resgate. A equipe de mergulho dos Bombeiros retirou o corpo da água e o deixou aos cuidados da Polícia Civil.
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal, em Vitória, onde são feitos exames que vão apontar a causa da morte. O idoso não tinha sinais aparentes de violência e ainda não foi identificado.  O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.

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