Idoso é encontrado morto em lagoa de Vila Velha

Uma viatura da PM esteve no local. Os policiais constataram o fato e chamaram a perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros para resgate. A equipe de mergulho dos Bombeiros retirou o corpo da água e o deixou aos cuidados da Polícia Civil.

O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal, em Vitória, onde são feitos exames que vão apontar a causa da morte. O idoso não tinha sinais aparentes de violência e ainda não foi identificado. O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.