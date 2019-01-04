Tá de férias? Entre na vibe do Patrimônio da Penha, no Caparaó

Se você é capixaba, provavelmente já ouviu falar sobre o Patrimônio da Penha, uma vila no município de Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó, onde os moradores possuem um estilo de vida único: tranquilo e colaborativo. Por lá, as pessoas ainda se cumprimentam na rua e sentam na calçada de casa para tomar uma "fresca" e jogar conversa fora.

A viagem até o local dura ao menos quatro horas de carro, caso saia de Vitória. Ao chegar, a sensação é de que o tempo passa mais devagar, acompanhando o ritmo sossegado do pequeno vilarejo, que possui apenas uma avenida principal com ruas adjacentes, além da área rural.

09/01/2019 - Verão Ponta a Ponta - Patrimônio da Penha: Crédito: Fernando Madeira

O barulho que se ouve é o das águas das cachoeiras, que por sinal, são muito bonitas. As mais próximas do centro são a da Vó Tuti, Beija Flor e Arco Íris. A trilha para essas duas últimas fica no mesmo caminho. O acesso é na esquina da igreja Assembleia de Deus e o percurso é todo sinalizado.

Os amigos Iago Rodrigues, Henilde Freire, Aladerson Rocha e Geísa Campos estavam tirando fotos na cachoeira Arco-íris, que possui um paredão de queda d'água e uma poça convidativa a um mergulho. "Aqui é um lugar diferenciado, venho com os amigos sempre que posso, essa já é a terceira vez", conta Iago. Eles são de Espera Feliz, uma cidade de Minas que faz divisa com o Estado.

Os amigos Iago Rodrigues, Henilde Freire, Aladerson Rocha e Geísa Campos estavam tirando fotos na cachoeira Arco-Íris Crédito: Fernando Madeira

Já na cachoeira Beija-Flor, conversei com uma jovem que tinha acabado de se mudar para a "Penha", como carinhosamente é chamada a vila. Ela estava tomando banho nua e permitiu ser fotografada sem ter o rosto exposto e o nome revelado. "Eu via as pessoas tirando a roupa para mergulhar e sentia vergonha, mas agora eu sinto uma sensação de liberdade. É muito bom", conta.

09/01/2019 - Verão Ponta a Ponta - Patrimônio da Penha: Cachoeira do Arco-íris Crédito: Fernando Madeira

Seguindo a mesma trilha, encontra-se o "Portal do Céu", um espaço no meio da mata fechada que possui uma casa de madeira e um balanço. Esse é o passeio que pode ser feito em um dia. Depois, se der fome, o restaurante Portal fica aberto às sextas e nos finais de semana, com prato executivo no almoço e porções, pizzas e carnes à noite.

De acordo com moradores, a cafeteria Destino também é uma boa opção para se alimentar. Este ano, inaugurou o Pub Caparaó, um bar com música ao vivo, ao lado do centro cultural. Mesmo com os empreendimentos, a vida noturna do vilarejo não é agitada.

Hospedagem

Mas onde ficar em Patrimônio da Penha? No início da rua principal, à esquerda, está a Pousada Beija-Flor. Um ambiente sossegado e charmoso, sob os cuidados da proprietária Valéria e sua irmã Vânia. Ao todo, são três suítes reservadas, com varanda, e uma casa principal com vários quartos que possuem espaços em comum: cozinha, sala e banheiro.

09/01/2019 - Verão Ponta a Ponta - Patrimônio da Penha: Pousada Beija-flor Crédito: Fernando Madeira

O café da manhã é servido nesse ambiente compartilhado, que fica no térreo da pousada. Iogurte caseiro, geleias de frutas, bolo e queijo fresco não podem faltar, assim como o pão de Cristo, receita da casa que é feito com fermentação natural e servido quentinho com manteiga de soja. O suco de uvaia - da família da acerola - é outra novidade que talvez poucas pessoas conhecem e terão o prazer de experimentar por lá!

Experiência sensorial

Agora, se a proposta é se integrar à natureza e ficar bem pertinho mesmo dela, a hospedagem natural Aldeia Alegria é o lugar certo. Distante cinco minutos da rua principal por uma estrada de chão, o turismo é apenas um detalhe perto da experiência que o proprietário Marcius Cardoso e sua esposa Esplendor oferecem.

"Aqui não são só quartos com números, tanto que nem possuem números, é uma experiência sensorial. Nós preparamos todo um ambiente para que a pessoa chegue e entenda que ficar parado também pode ser criativo e produtivo", explica Marcius, citando a retomada dos cincos sentidos e a permacultura, como inspiração.

09/01/2019 - Hospedagem Natural Aldeia Alegria, em Patrimônio da Penha, no Caparaó Crédito: Fernando Madeira

Todos os espaços de repouso foram pensados estrategicamente por ele de modo a aproveitar ao máximo a visão que se tem da paisagem. Para isso, ele considerou até o lado do nascer e do pôr do sol, antes de construir os bangalôs "Ninho Estrelar" e "Eternidade", inaugurado recentemente.

As construções são feitas com bambu, barro e vidros reaproveitados de vitrines de lojas que tomam o lugar de algumas paredes, inclusive no banheiro, onde a vista é panorâmica. Sobre isso, Marcius conta: "A gente traz a ideia reversa da vitrine. Em uma loja, a pessoa está do lado fora e deseja o que está dentro. Aqui, nós estamos do lado de dentro e podemos contemplar o lado de fora", ressalta.

Com tanta dedicação e amor, o resultado não poderia ser outro: a estrutura e o visual dos bangalôs é espetacular, difícil até de explicar com palavras. Tem que "viver" para entender. A suíte "Céu" completa a opção dos quartos. No entanto, o casal revelou que há planos de construir mais quatro bangalôs, uma piscina natural, casa de eventos e casa de banhos. A diária custa a partir de R$ 180,00.

Pousada Beija-Flor

Endereço: Rodovia ES-190, 418, Patrimônio da Penha - Divino de São Lourenço/ES

Mais informações: (28) 99883-5332 (Valéria)

Hospedagem Natural Aldeia Alegria

Endereço: Patrimônio da Penha - Divino de São Lourenço/ES