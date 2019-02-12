Cachoeira do Turco: paraíso para curtir por R$ 5 por pessoa no ES
Buenos Aires, em Guarapari, esconde paisagens cinematográficas; a Cacheira do Turco tem cerca de 10 quilômetros de extensão e dá para fazer piqueniques, churrasco e até selfies
Tempo de leitura: 3min
- Pedro Permuy Repórter do Divirta-se [email protected]
-
Gazeta Online
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00