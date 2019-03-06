Baleia, Balanço e Marvila: praias paradisíacas de águas verdes no ES

Urussuquara já tem fama de ser o Caribe Capixaba, mas as praias do Balanço e de Marvila, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, não estão deixando nada a desejar no quesito águas cristalinas e paraíso para quem quer descansar sob o Sol. Os locais, considerados como "praias secretas" da cidade, atraem famílias, casais e grupos de amigos que querem um espaço mais reservado para curtir dias quentes de verão ou finais de semana com paisagens de tirar o fôlego.

A coloração da água e o fato de ela ser cristalina também lembra o cenário do Poço do Egito, em Iúna, também no Sul do Estado. Lá, o local recebe esse nome porque pedras no fundo do lago se assemelham aos hieróglifos egípcios antigos e as águas também possuem colorações esverdeadas e azuladas.

Tanto o Poço do Egito quanto as praias do Balanço e de Marvila rendem altos cliques para os visitantes que vão curtir os espaços. Mas nas praias de Anchieta, um detalhe: é melhor levar o lanchinho de casa. As duas localidades ficam após a Ponte de Anchieta, em uma entrada à esquerda (para quem vai de Vitória). Lá, não há quiosques e não têm restaurantes tão próximos.

O Gazeta Online registrou um pouco de como é o ambiente das praias do Balanço e Marvila, em Anchieta. Assista:

Na Praia do Balanço, há apenas uma venda informal que só comercializa bebidas. Lá, quem atende é o Reinaldo Silva, que há três anos já explora o turismo na região. Ele conta que, mesmo com toda a beleza, o espaço ainda é destino reservado para quem quer tranquilidade. "No verão é que acabam vindo mais turistas, gente de fora... Mas ainda vêm mais moradores aqui da região. É sempre bem tranquilo, as famílias trazem as crianças e até os cachorros", detalha.

Para ele, o segredo das praias é o fato de elas serem pequenas. As duas, juntas, não têm mais do que algo em torno de dois quilômetros de extensão. Elas são em formato de meia-lua e se dividem com uma formação rochosa que as conecta. Ainda com essa divisão, dá para circular entre uma e outra sem dificuldade alguma.

Antes de chegar à faixa de areia, os turistas também podem contar com um espaço de sombra em que os turistas deixam os carros. Na praia também existem algumas árvores que dão sombra para quem só quer desfrutar da brisa fresca e do visual paradisíaco para descansar.

PRAIA DA BALEIA É LOGO ALI

. Crédito: Ricardo Medeiros

A Praia da Baleia, em Anchieta, também é daqueles lugares que é perfeito para a família curtir umas horas tomando um Sol, uma brisa da praia e aproveitar para fazer um lanchinho reforçado na hora do almoço. E ela fica a poucos minutos das praias do Balanço e de Marvila.

Por lá, uma faixa de areia bem grande espera os banhistas com alguns pontos de vegetação para dar uma sombra.

O acesso é feito por uma estrada de chão que fica logo na entrada de Anchieta, à esquerda (para quem vai de Vitória). Não se gasta mais de duas horas para chegar até lá saindo da Capital e há pousadas na cidade que partem de R$ 150 a diária para casais aproveitarem mais que um dia só.

Apesar de a praia não ter nenhuma estrutura de quiosques e restaurantes - até por ficar em uma área mais afastada -, no entorno do ponto turístico, existem bares e restaurantes à disposição dos visitantes, indo de self-service a opções à la carte.

MAR TRANQUILO É PERFEITO PARA CRIANÇAS

E não é à toa que o espaço chama a atenção dos turistas que carregam os filhos junto: o mar é calmo e com a faixa de areia extensa fica mais fácil de vigiar os pequenos e deixá-los se refrescar na água.

Se não bastasse, o pôr-do-sol dá um cenário lindo na Praia da Baleia, que também rende altos cliques para quem quer aparecer bem nas redes sociais e nos álbuns de família. As águas mais claras chamam a atenção e também protagonizam nas fotos de quem vai por lá. Tanto é assim que alguns turistas aproveitam o local para realizar mergulhos, mesmo não sendo a região a mais procurada para a atividade marítima. A atividade pesqueira também é explorada no espaço.

SERVIÇO

Praia do Balanço e Praia de Marvila, em Anchieta

Como chegar: pela ES 060 você chega até Anchieta. Em seguida, vai pela via principal da cidade até atravessar a ponte. Logo depois haverá placas indicando o local das praias, em uma entreda estreita e de chão à esquerda

Estrutura: as praias não têm quiosques ou restaurantes próximos, por isso, um lanchinho levado de casa é bem-vindo. Na Praia do Balanço há uma venda informal de bebidas, mas não é sempre que ela está instalada por lá

Dicas: as praias são verdadeiros paraísos secretos. Vale levar a família para curtir um dia diferente ou passar um fim de semana aproveitando a região. É bom para crianças, porque há áreas da praia que são bem rasas

Praia da Baleia, em Anchieta

Como chegar: pela ES 060 leva em torno de 1h30 a 2h para chegar até lá

Estrutura: possui apenas a praia e a faixa de areia. Entorno da Praia da Baleia possui pousadas, restaurantes e bares, mas é preciso deixar a praia

Dicas: o ideal é levar um piquenique de casa ou tentar montar uma churrasqueira em áreas apropriadas da faixa de areia. É perfeito para famílias que têm crianças, porque as águas são calmas

