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Para matar a vontade

Vitória tem festival de comida japonesa com porções a partir de R$ 10

Festival, que acontece neste sábado (27), vai servir de porções de sushi até yakisoba e tempura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 13:28

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 13:28

. Crédito: Montagem Gazeta Online
Das 18h às 22h30 deste sábado (27), Vitória receberá a 51ª edição do Festival de Culinária Japonesa. Durante o evento, cerca de 40 pessoas que fazem parte da Associação Nikkei - de preservação à cultura japonesa no Espírito Santo - vão preparar desde peças de sushi até os pratos mais elaborados desse nicho gastronômico, como a yakisoba, além de bebidas. Todas as poções servidas vão custar entre R$ 10 e R$ 20.
Segundo o presidente da Associação Nikkei de Vitória, Antonio Nokai, a expectativa é que aproximadamente 700 pessoas visitem o festival neste ano. Em edições anteriores, ele destaca, o evento foi bem prestigiado. Nokai acredita que a onda da fama da comida japonesa colabora para que a cada edição mais pessoas procurem pelo festival.
"Toda a comida é feita por nós, que somos da associação, e boa parte da receita que temos com o festival, especificamente, é destinada para entidades carentes da Grande Vitória. Seremos 40 colaboradores nesta edição. E vamos doar o valor para o Educandário Alzira Bley, em Cariacica", detalha.
Antonio avalia que ainda que o festival é uma boa oportunidade para que os capixabas tenham mais contato com a cultura japonesa. Isso porque além de ser espaço para servir as iguarias que são típicas do Japão, a ideia do presidente da associação é também disseminar os costumes e hábitos do país. Por isso, ainda serão feitas apresentações de danças folclóricas ao longo da programação.
SERVIÇO
51º Festival de Culinária Japonesa
Local: Associação Nikkei de Vitória (R. João Nunes Coelho, 244, Mata da Praia, Vitória - entrada também pode ser feita pelo Parque Pedra da Cebola)
Data: sábado (27), das 18h às 22h30
Ingressos: entrada franca (os pratos podem ser adquiridos na hora ou comprados antecipadamente por meio do www.anv.org.br)
Mais informações: (27) 3324-0880

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