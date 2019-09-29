Viradão Vitória 2019: dicas de onde comer no Centro durante o evento

Chegou o fim de semana em que as atenções se voltam para o Centro da Capital, palco do 4º Viradão Vitória com sua maratona de shows musicais, cinema, teatro, dança e várias outras performances artísticas.
Quem se prepara para curtir o evento que começa às 18h de sábado e termina às 20h de domingo, vai encontrar, além do circuito de food trucks, boas pedidas em bares, hamburguerias, restaurantes e cafeterias do bairro.
Algumas casas terão atrações especiais e horário estendido para atender o público na madrugada. A hamburgueria Salão Pub Burger, que em dias normais fecha à meia-noite, vai receber os famintos no sábado até as 3h.
Os que optarem por um brunch de fim de tarde antes dos shows podem parar no Trapiche Gamão, que terá essa opção em seu café até as 20h, na Gama Rosa.
No região mais alta da Rua Sete, o roteiro começa no Bar da Zilda, com sua estufa recheada e a famosa roda de samba, passa pelo Cousa Sete, que terá hambúrguer na brasa, e desce até o boteco árabe Al Jazira, que servirá quibes, pastinhas, esfirras e kebab preparados especialmente para o sábado.
Confira a seguir nove dicas do Divirta-se para comer bem no Viradão e aproveite!
A Oca
O bistrô, ateliê e hostel terá programação especial no Viradão, com feira de artesanato, decoração, roupas e outros produtos, além de petiscos e bebidas, das 10h às 21h. No sábado, o almoço terá feijoadas tradicional e vegana, das 12h às 15h (entrada: R$ 5). No domingo, o prato do dia é feijão tropeiro, tradicional ou vegano, das 12h às 15h (entrada: R$ 5 até 17h). No mesmo dia, show com Expresso Blues (entrada: R$ 10, a partir das 17h). Rua do Rosário, 114. (27) 99895-6110.
Al Jazira
O bar Al Jazira abrirá no sábado, a partir do meio-dia, com kebab (R$ 12) e quitutes árabes variados, como quibes, coalhada seca, homus, babaganuche e tabule. Fica em uma esquina entre as ruas Sete e Coronel Monjardim, em frente ao Palácio da Fonte Grande.
Bar da Zilda
Churrasquinho, torresmo, bolinho de carne, pastel de bacalhau e empadão de frango ou de camarão (a partir de R$ 5) embalam a roda de samba, que começa às 21h, tanto no sábado como no domingo. Rua Maria Saraiva, 30. (27) 99926-8790.
Casa de Bamba
A partir das 19h, no sábado, a atração é o bloco Vai que Gama, na rua, e o show da banda Malacaxeta, dentro do bar (entrada R$ 15). Uma dica é a costelinha de porco ao barbecue com batatas (R$ 54,90, para dois). No domingo, o almoço terá feijoada, das 12h às 17h (R$ 60 o quilo). Rua Gama Rosa, 154.
Cervejaria Mula Rouge
No sábado, a casa vai abrir às 19h com a festa Mula Black. Nas picapes, sets de black music com DJ Zap e convidados. Nas torneiras, chope da casa nos estilos pilsen, red ale, IPA, oatmeal stout, gose com caju e pink sour com frutas vermelhas. Preços durante o Viradão: R$ 10 (300ml) e R$ 15 (500ml). Entrada gratuita. Rua Dr. Azambuja, cruzamento com a Gama Rosa.
Cousa Sete
Durante o Viradão, a filial da editora Cousa na Rua Sete vai funcionar com o projeto Trogolíricos: exposição de livros e churrasqueira na rua com hambúrguer (pão brioche, carne, cheddar, bacon e molho de alho/R$ 21) e legumes na brasa. Sábado, a partir das 20h, e domingo, a partir das 14h. Próximo à escadaria da Piedade, no Alto da Sete.
Kaiana's Bar
O torresmo (R$ 3 o pedaço) faz bonito na estufa de tira-gostos, também famosa pelas empadinhas de camarão e de frango (R$ 4 cada uma). O bar, que existe há mais de 40 anos, vai funcionar no sábado das 5h às 22h e no domingo, das 5h às 20h. Rua Pedro Palácios, ao lado da Escadaria Maria Ortiz e em frente ao fórum. (27) 3222-3055.
Salão Pub Burger
Hamburgueria e pub com karaokê, fliperama e sinuca em um amplo ambiente com clima retrô, o Salão Pub Burger vai funcionar até mais tarde no sábado de Viradão: das 18h30 às 3h. Das 21h à 1h, terá show do Quarteto do Samba. O horário de domingo será das 18h30 à 0h. No cardápio, a pedida para repor as energias são sandubas como o Rockabilly (pão australiano, 3 carnes de 120g cada uma, cheddar e bacon/R$ 23,90). Também são boas pedidas a coxinha de frango com catupiry, sem massa (R$ 19,90, 10 unidades) e os bolinhos de feijoada (R$ 18,90, seis unidades). Rua Duque de Caxias, 286. (27) 3222-4285.
Trapiche Gamão
O café do espaço vai servir brunch com horário estendido no sábado, das 10h às 20h. Uma das opções é o combinado Gama Rosa, com pão sourdough, ovos mexidos, cogumelos, café filtrado em Hario V60 (200ml) e panna cotta com manjericão e geleia de maracujá (R$ 30). Rua Gama Rosa, 236. (27) 99956-0277.