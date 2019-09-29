Viradão Vitória 2019: dicas de onde comer no Centro durante o evento

Hamburgueria e pub com karaokê, fliperama e sinuca em um amplo ambiente com clima retrô, o Salão Pub Burger vai funcionar até mais tarde no sábado de Viradão: das 18h30 às 3h. Das 21h à 1h, terá show do Quarteto do Samba. O horário de domingo será das 18h30 à 0h. No cardápio, a pedida para repor as energias são sandubas como o Rockabilly (pão australiano, 3 carnes de 120g cada uma, cheddar e bacon/R$ 23,90). Também são boas pedidas a coxinha de frango com catupiry, sem massa (R$ 19,90, 10 unidades) e os bolinhos de feijoada (R$ 18,90, seis unidades). Rua Duque de Caxias, 286. (27) 3222-4285.