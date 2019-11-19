Venda Nova recebe a maior feira de turismo rural do Brasil

Exemplo de pioneirismo e de boas práticas no agroturismo e no turismo rural, o Espírito Santo recebe pela primeira vez a maior feira nacional voltada para esse segmento, a Ruraltur, que terá sua 15ª edição realizada em Venda Nova do Imigrante nos dias 21, 22, 23 e 24 de novembro. A programação inclui feira com atrações culturais e produtos do agroturismo capixaba, artesanato e gastronomia de todas as partes do Brasil, aulas de culinária com chefs, seminário sobre turismo e visitas guiadas a propriedades da região.
Trata-se da primeira Ruraltur realizada fora da Região Nordeste. Todos os segmentos de hotelaria, alimentação, transporte, dentre outros, se uniram em prol de enxergar o turismo como um grande projeto. Com muita ajuda de todos os setores envolvidos, conseguimos trazer a feira. Dessa maneira, ela mostrará todo o nosso empenho em fazer turismo de qualidade, afirmou Leandro Carnielli, pioneiro na atividade agroturística da região e proprietário da Fazenda Carnielli.
Na feira estarão representadas dez regiões turísticas do Espírito Santo e estarão à venda produtos da agroindústria de todo o país, em um total de 70 estandes. Dentro da programação cultural, que inclui danças folclóricas e shows de artistas locais, há o famoso Tombo da Polenta, marcado para as 21h de sábado, no Polentão.
O seminário acontece no campus de Venda Nova do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e terá palestras gratuitas, com inscrições pelo site do evento. Para participar das visitas técnicas a propriedades da região, em sete roteiros que permitem conhecer as famílias produtoras, a rotina das fazendas e os produtos artesanais da região, basta entrar em contato com a agência CanalturES no (28) 3546-1378. O valor de cada passeio é R$ 40.
- PROGRAMAÇÃO DA COZINHA SHOW
- Quinta feira (21/11):
- 16h30 - Minestrone, por Jaqueline Almeida (Anchieta)
- 17h30 - Paella marineira, por Gilson Surrage (Iriri)
- 20h30 - Apresentação do livro "II Festival Gastronômico Receitas de Família (Montanhas Capixabas)", com Fabrícia Sarria (Senac)
- Sexta-feira (22/11):
- 16h30 - Arroz de Marechal, por Rita e Vera (Marechal Floriano)
- 17h30 - Delícias da Alemanha, por Hilda Braum (Domingos Martins)
- 18h30 - Torresmo prensado, por Tico Tosi/Beto Bruneli (Castelo)
- 19h30 - Produção de cerveja artesanal e harmonização, por Gino e Enrico (Venda Nova)
- 20h30 - Risoto de socol, queijos e rúcula, por Dona Carmen Altoé e filhas (Venda Nova)
- Sábado (23/11):
- 14h30 - Santa Teresa
- 15h30 - Cafés especiais, por Ronaldo Pansini/Acemes (Venda Nova)
- 16h30 - Massas artesanais, por Ana Venturim (Venda Nova)
- 17h30 - Polenta brustolada com puína cítrica e crocante de socol, por Renato Santos (Venda Nova)
- 18h30 - Fideuá de marisco, por Enrico Bissoli (Venda Nova)
- 19h30 - Sanduíche de leitão defumado com molho BBQ de café, por Duaine Clements (Venda Nova)
- Domingo (24/11):
- 10h30 - Aula kids (massas), por Ana Venturim e Enrico Bissoli (Venda Nova)
- 11h30 - Geleia de maracujá com bolo da vovó, por Mariana Zandonadi Bissoli (Venda Nova)
- 13h30 - Feijão tropeiro, por Maria Rosa e Luzitana (Ibatiba)
- 14h30 - Brejetuba
- SEMINÁRIO E PROGRAMAÇÃO CULTURAL
- Quinta-feira (21/11)
- Seminário/Ifes:
- 8h - Credenciamento
- 8h30 - Abertura
- 9h30 - Palestra: Selo Arte
- 10h30 - Ponto de memória História do Agroturismo no ES
- Das 12h30 às 17h - Visita técnica com almoço
- Polentão/Venda Nova:
- 16h - Abertura da feira
- 16h30 - Chegada da expedição tropeira com apresentação de viola e degustação de produtos típicos
- 17h - Jurandy do Sax (Bolero de Ravel ao Pôr do Sol-PB)
- 18h30 - Grupo de dança infantil de Brejetuba (homenagem aos produtores de café)
- 19h - Solenidade de abertura e apresentação de concertina
- 20h - Folia de Reis (Afonso Cláudio)
- 20h30 - Cortejo da cultura alemã (Domingos Martins)
- 21h - Orquestra composta por adolescentes, adultos e jovens (Ibatiba)
- 21h30 Roda de viola (Ibatiba)
- Sexta-feira (22/11):
- Seminário/Ifes:
- 8h30 - "Propósito, empreendedorismo e desenvolvimento local no turismo", por Marta Poggi
- 10h - "Tropeirismo: A valorização da cultura tropeira no Brasil", por Jussara Maria Rocha
- 11h Boas práticas no turismo: "Caminhos do Frio Evento Cultural Itinerante no Brejo Paraibano", por Regina Amorim
- Das 12h30 às 17h Visita técnica com almoço
- Polentão/Venda Nova:
- 16h - Abertura da feira e peça teatral O sumiço das abelhas (Grupo FDV)
- 17h - Jurandy do Sax (Bolero de Ravel ao Pôr do Sol-PB)
- 18h - Fanfarra Municipal de Ibitirama
- 19h - Grupo folclórico de dança Imperial Português (Conceição do Castelo)
- 20h - Ukulele (grupo de música popular composto de adolescentes/Ibatiba)
- 21h - Show com Welton Dias (Vargem Alta)
- Sábado (23/11):
- Seminário/Ifes:
- 9h - Indicações geográficas como estímulo do turismo. Boas práticas: Vale dos Vinhedos (RS), por Jaime Milan
- 10h Indicações Geográficas do ES
- Das 12h30 às 17h - visita técnica com almoço
- Polentão/Venda Nova:
- 14h - Abertura da feira
- 15h - Grupo de dança folclórica italiana Piccinini Dei Monti (Marechal Floriano)
- 16h - Grupo folclorístico do Circolo Trenino Di Santa Teresa
- 17h - Jurandy do Sax (Bolero de Ravel ao Pôr do Sol-PB)
- 18h - Coral Sol da Manhã (Venda Nova)
- 20h - Grupo de dança italiana (Anchieta)
- 21h Tombo da Polenta com a Cantarola Italiana (Venda Nova)
- Domingo (24/11):
- Polentão/Venda Nova:
- 10h - Abertura da feira e apresentação do grupo de dança alemã Grünes Tal (Marechal Floriano)
- 11h - Grupo Cultural Martinense (Domingos Martins)
- 12h - Apresentação cultural com o Congo de Anchieta
- 13h - Jorginho do Saxofone (Venda Nova)
- 14h - Grupo de dança alemã Bergfreunde (Campinho, Domingos Martins)
- 15h - Grupo de dança italiana Companhia Radici Cittá De Torino (Castelo)