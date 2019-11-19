Venda Nova recebe a maior feira de turismo rural do Brasil

Exemplo de pioneirismo e de boas práticas no agroturismo e no turismo rural, o Espírito Santo recebe pela primeira vez a maior feira nacional voltada para esse segmento, a Ruraltur, que terá sua 15ª edição realizada em Venda Nova do Imigrante nos dias 21, 22, 23 e 24 de novembro. A programação inclui feira com atrações culturais e produtos do agroturismo capixaba, artesanato e gastronomia de todas as partes do Brasil, aulas de culinária com chefs, seminário sobre turismo e visitas guiadas a propriedades da região.