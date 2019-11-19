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Venda Nova recebe a maior feira de turismo rural do Brasil

15ª Ruraltur acontece de 21 a 24 de novembro em Venda Nova do Imigrante, com programação cultural e atrações gastronômicas de todas as partes do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 13:50

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 13:50

Polenta, embutidos, queijos e outros produtos do agroturismo estarão na feira Crédito: Gabriel Lordello/Divulgação
Exemplo de pioneirismo e de boas práticas no agroturismo e no turismo rural, o Espírito Santo recebe pela primeira vez a maior feira nacional voltada para esse segmento, a Ruraltur, que terá sua 15ª edição realizada em Venda Nova do Imigrante nos dias 21, 22, 23 e 24 de novembro.  A programação inclui feira com atrações culturais e produtos do agroturismo capixaba, artesanato e gastronomia de todas as partes do Brasil, aulas de culinária com chefs, seminário sobre turismo e visitas guiadas a propriedades da região.   
Trata-se da primeira Ruraltur realizada fora da Região Nordeste. Todos os segmentos de hotelaria, alimentação, transporte, dentre outros, se uniram em prol de enxergar o turismo como um grande projeto. Com muita ajuda de todos os setores envolvidos, conseguimos trazer a feira. Dessa maneira, ela mostrará todo o nosso empenho em fazer turismo de qualidade, afirmou Leandro Carnielli, pioneiro na atividade agroturística da região e proprietário da Fazenda Carnielli. 
Bolos e biscoitos artesanais produzidos nas montanhas capixabas Crédito: Gabriel Lordello/Divulgação
Na feira estarão representadas dez regiões turísticas do Espírito Santo e estarão à venda produtos da agroindústria de todo o país, em um total de 70 estandes. Dentro da programação cultural, que inclui danças folclóricas e shows de artistas locais, há o famoso Tombo da Polenta, marcado para as 21h de sábado, no Polentão.
O seminário acontece no campus de Venda Nova do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e terá palestras gratuitas, com inscrições pelo site do evento. Para participar das visitas técnicas a propriedades da região, em sete roteiros que permitem conhecer as famílias produtoras, a rotina das fazendas e os produtos artesanais da região, basta entrar em contato com a agência CanalturES no (28) 3546-1378. O valor de cada passeio é R$ 40.
  • PROGRAMAÇÃO DA COZINHA SHOW
  • Quinta feira (21/11):
  • 16h30 - Minestrone, por Jaqueline Almeida (Anchieta)
  • 17h30 - Paella marineira, por Gilson Surrage (Iriri)
  • 20h30 - Apresentação do livro "II Festival Gastronômico Receitas de Família (Montanhas Capixabas)", com Fabrícia Sarria (Senac)
  • Sexta-feira (22/11):
  • 16h30 - Arroz de Marechal, por Rita e Vera (Marechal Floriano)
  • 17h30 - Delícias da Alemanha, por Hilda Braum (Domingos Martins)
  • 18h30 - Torresmo prensado, por Tico Tosi/Beto Bruneli (Castelo) 
  • 19h30 - Produção de cerveja artesanal e harmonização, por Gino e Enrico (Venda Nova)
  • 20h30 - Risoto de socol, queijos e rúcula, por Dona Carmen Altoé e filhas (Venda Nova) 
Pizza de polenta produzida em Venda Nova do Imigrante Crédito: Gabriel Lordello/Divulgação
  • Sábado (23/11):
  • 14h30 - Santa Teresa 
  • 15h30 - Cafés especiais, por Ronaldo Pansini/Acemes (Venda Nova)
  • 16h30 - Massas artesanais, por Ana Venturim (Venda Nova)
  • 17h30 - Polenta brustolada com puína cítrica e crocante de socol, por Renato Santos (Venda Nova)
  • 18h30 - Fideuá de marisco, por Enrico Bissoli (Venda Nova)
  • 19h30 - Sanduíche de leitão defumado com molho BBQ de café, por Duaine Clements (Venda Nova)
  • Domingo (24/11):
  • 10h30 - Aula kids (massas), por Ana Venturim e Enrico Bissoli (Venda Nova)
  • 11h30 - Geleia de maracujá com bolo da vovó, por Mariana Zandonadi Bissoli (Venda Nova)
  • 13h30 - Feijão tropeiro, por Maria Rosa e Luzitana (Ibatiba)
  • 14h30 - Brejetuba 
  • SEMINÁRIO E PROGRAMAÇÃO CULTURAL
  • Quinta-feira (21/11)
  • Seminário/Ifes:
  • 8h - Credenciamento
  • 8h30 - Abertura 
  • 9h30 - Palestra: Selo Arte
  • 10h30 - Ponto de memória  História do Agroturismo no ES
  • Das 12h30 às 17h - Visita técnica com almoço
  • Polentão/Venda Nova:
  • 16h - Abertura da feira
  • 16h30 - Chegada da expedição tropeira com apresentação de viola e degustação de produtos típicos
  • 17h - Jurandy do Sax (Bolero de Ravel ao Pôr do Sol-PB)
  • 18h30 - Grupo de dança infantil de Brejetuba (homenagem aos produtores de café)
  • 19h - Solenidade de abertura e apresentação de concertina
  • 20h - Folia de Reis (Afonso Cláudio)
  • 20h30 - Cortejo da cultura alemã (Domingos Martins)
  • 21h - Orquestra composta por adolescentes, adultos e jovens (Ibatiba)
  • 21h30  Roda de viola (Ibatiba)

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  • Sexta-feira (22/11):
  • Seminário/Ifes:
  • 8h30 - "Propósito, empreendedorismo e desenvolvimento local no turismo", por Marta Poggi
  • 10h - "Tropeirismo: A valorização da cultura tropeira no Brasil", por Jussara Maria Rocha
  • 11h  Boas práticas no turismo: "Caminhos do Frio  Evento Cultural Itinerante no Brejo Paraibano", por Regina Amorim
  • Das 12h30 às 17h  Visita técnica com almoço
  • Polentão/Venda Nova:
  • 16h - Abertura da feira e peça teatral O sumiço das abelhas (Grupo FDV)
  • 17h - Jurandy do Sax (Bolero de Ravel ao Pôr do Sol-PB)
  • 18h - Fanfarra Municipal de Ibitirama
  • 19h - Grupo folclórico de dança Imperial Português (Conceição do Castelo)
  • 20h - Ukulele (grupo de música popular composto de adolescentes/Ibatiba)
  • 21h - Show com Welton Dias (Vargem Alta)
Tombo da Polenta será realizado no sábado Crédito: Roberly Pereira/Arquivo
  • Sábado (23/11):
  • Seminário/Ifes:
  • 9h - Indicações geográficas como estímulo do turismo. Boas práticas: Vale dos Vinhedos (RS), por Jaime Milan
  • 10h  Indicações Geográficas do ES 
  • Das 12h30 às 17h - visita técnica com almoço
  • Polentão/Venda Nova:
  • 14h - Abertura da feira
  • 15h - Grupo de dança folclórica italiana Piccinini Dei Monti (Marechal Floriano)
  • 16h - Grupo folclorístico do Circolo Trenino Di Santa Teresa
  • 17h - Jurandy do Sax (Bolero de Ravel ao Pôr do Sol-PB)
  • 18h - Coral Sol da Manhã (Venda Nova)
  • 20h - Grupo de dança italiana (Anchieta)
  • 21h  Tombo da Polenta com a Cantarola Italiana (Venda Nova)
  • Domingo (24/11):
  • Polentão/Venda Nova:
  • 10h - Abertura da feira e apresentação do grupo de dança alemã Grünes Tal (Marechal Floriano)
  • 11h - Grupo Cultural Martinense (Domingos Martins)
  • 12h - Apresentação cultural com o Congo de Anchieta
  • 13h - Jorginho do Saxofone (Venda Nova)
  • 14h - Grupo de dança alemã Bergfreunde (Campinho, Domingos Martins) 
  • 15h - Grupo de dança italiana Companhia Radici Cittá De Torino (Castelo)

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