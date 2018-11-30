Veja onde fazer encomendas para as ceias de fim de ano

Você, leitor, pode até se assustar ao ver o tema desta reportagem, mas não há para onde fugir: amanhã já é dezembro, literalmente. Com o último mês do ano, vem a sensação implacável de que os últimos meses passaram voando, e também vem o planejamento de festas muito queridas pelos glutões, que são as ceias de Natal e Ano Novo.

Pensando nisso, o Prazer&Cia selecionou algumas sugestões para aqueles que não se aventuram com as panelas e optam pela praticidade. Reunimos nesta edição boas opções para encomenda de ceias.

Neste ano, há aqueles que preferiram oferecer pacotes fechados, com a ceia completa para um determinado número de convivas, e também aqueles que oferecem pratos avulsos. Um exemplo da primeira opção é o restaurante Saledoce, em Vila Velha, que fechou uma lista com duas opções de ceias, uma com pernil suíno e outra com filé mignon assado. As duas alternativas estão disponíveis em diferentes tamanhos. Uma novidade é que a casa também oferece opções low carb, para quem não abre mão da dieta nem nos momentos conhecidos pela gulodice.

Muito requisitada diariamente por conta do vasto menu de quitutes, a Monte Líbano oferece um serviço diferente, com pratos avulsos que podem ser encomendados nas lojas no tamanho que for melhor para o cliente.

Os veganos também têm vez nas noites de mesa farta: a chef Vivian Christ prepara pratos como o salpicão sem produtos de origem animal, assim como o bobó de shiitake, incrementado com creme de aipim e batatas. Ficou com água na boca? Confira todas as informações ao lado e na página 8.

Onde fazer sua encomenda

Panaché

Menu: Localizado em Jardim da Penha, o restaurante oferece oito opções de pratos que podem ser pedidos avulsos: chester, pernil assado (metade), empadão de frango ou de camarão, salpicão, maionese, arroz com lentilhas, arroz com amêndoas e farofa natalina (valores sob consulta).

Encomendas: Serão aceitas até o dia 14 de dezembro, pelo telefone (27) 3314-0383. A retirada é feita no próprio restaurante. Rua Eugenílio Ramos, 676, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3314-0383.

Monte Líbano

Menu: Famosa pelos quitutes, a padaria prepara todo ano um cardápio completo para a ceia de final de ano, com entradas, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas. Na lista, estão caponata de berinjela, patês diversos, tábua de frios, pernil, lombo suíno, chester, peru, tender, arroz com amêndoas, arroz de lentilhas, farofa natalina, farofa marroquina, rabanada, panetones e chocotones, tortas confeitadas, torta suíça e fios de ovos.

Encomendas: Os pedidos devem ser feitos a partir deste sábado (1º) em todas as lojas. Para o Natal, serão aceitos até o dia 22, e para o Ano Novo, até o dia 29/12. (27) 3145-1900. Além das encomendas, a padaria oferece diariamente produtos típicos de fim de ano, como rabanada, chocotone e outros quitutes.

Casa Roti

Menu: O chef Felipe Ferragut dividiu o cardápio de Natal e Ano Novo em três partes: entradas, pratos principais e acompanhamentos, com preços que partem de R$ 25 (o quilo). Na lista, estão opções como salada de grão de bico com bacalhau, cuscuz paulista de camarão VG, empadão de camarão, brandade de bacalhau, pernil de porco marinado na cerveja, paleta de cordeiro, rosbife de filé mignon, peru assado, além de massas.

Encomendas: Serão aceitas até o dia 17 de dezembro. Os clientes podem levar as próprias travessas. Nos dias 23 e 24, 30 e 31 de dezembro, a rotisseria vai funcionar apenas para retirada dos pedidos. Avenida Ranulfo Barbosa dos Santos, 70, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-4060 ou (27) 99690-3939.

Chef Vivian Christ

Menu: São mais de 25 opções preparadas pela chef, com alternativas que vão da guirlanda de frios à salada natalina, passando por chester, pratos com bacalhau, lombo suíno, frango desossado recheado com farofa natalina, além de arroz com lentilhas. Um diferencial da mestre-cuca são os pratos veganos, como o salpicão e o bobó de shiitake, feito com creme de aipim, e cogumelos refogados no vinho branco. Os pratos custam a partir de R$ 35 (o quilo).

Encomendas: Os pedidos podem ser feitos até o dia 20 de dezembro. A chef faz entregas em Vitória e Vila Velha (com taxa a combinar), mas os pedidos também podem ser retirados em Coqueiral de Itaparica. Encomendas pelo e-mail [email protected] e pelo (27) 99929-4180.

Gastrochef Eventos

Menu: As chefs Cláudia e Gabriela Lima têm três propostas para o final de ano: o menu de boteco, ideal para confraternizações entre amigos ou eventos do tipo; os pacotes de ceia completa para diferentes tamanhos de grupos; e também os pratos avulsos, como quiches, empadas, espetinhos, saladas, carnes, frutos do mar e acompanhamentos. Entre os pacotes de ceia completa, destaque para o kit de ceia árabe, para até 30 pessoas (R$ 900), com quibe cru, pão sírio, homus, tabule ou arroz de lentilhas, babaganoush ou charutinho de folha de uva.

Encomendas: Até o dia 22, pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (27) 3035-0692 e (27) 99996-0694. As chefs fazem entregas em toda a Grande Vitória, mas quem preferir pode fazer a retirada em Jucutuquara, Vitória.

Saledoce

Menu: O restaurante tem opções de ceias completas que partem de R$ 255 (para cinco pessoas). Os preços variam de acordo com o tamanho dos pedidos e do tipo da carne  estão disponíveis o pernil suíno e o filé mignon assado. A ceia inclui uma entrada (o cliente escolhe entre dois tipos de salada e um sabor de quiche  frango e alho poró estão entre os sabores mais pedidos), além da carne com guarnições como o arroz cremoso e a farofinha de torresmo e a sobremesa (torta com sabor à escolha do cliente).

Encomendas: Podem ser feitas até o dia 20, pelo whatsapp do restaurante: (27) 98895-7756. Os pedidos serão retirados no restaurante nos dias 24 e 25. Rua Rosa de Ouro, 470, Novo Mexico, Vila Velha. (27) 3244-0888.

Bem Dita Massa

Menu: Carnes, lasanhas, talharins, raviólis, nhoques e rondellis compõem o menu da casa, que aceita encomendas em porções de diversos tamanhos. Entre as carnes, vale provar o polpetone, mas as lasanhas à bolonhesa e quatro queijos também valem as garfadas. Nas próximas semanas, a rotisseria deve lançar duas novas massas com molhos e recheios especiais para o período natalino. Os clientes também podem levar os próprios refratários.

Encomendas: A retirada dos pedidos pode ser feita nas lojas do Barro Vermelho (Rua Dr. Guilherme Serrano) ou da Praia da Costa (Rua José Pena Medina). (27) 3073-2286.

Soeta

Menu: São diversas opções no menu de fim de ano. Na seção de entradinhas, há a espuma de parmesão e a brandada de bacalhau com tapenade (a partir de R$ 42), além das alternativas frias (como rolinho vietnamita de legumes com gengibre, R$ 42), e das quentes (mini quiches ou crepe de ricota com espinafre). As tortas cremosas são outra boa sugestão: quiche de chester, bacon, cogumelos e cebola confit (R$ 135) ou de vegetais orgânicos com queijo brie (R$ 125). Saladas, rosbife e salpicão fazem bonito na lista da ceia, e dividem espaço com os principais como a famosa lasanha de cordeiro da casa (R$ 58, 500g) e a coxa de pato confitada com molho de laranja e nozes (R$ 118, 500g). O peru envolto em bacon e rechedo com farofa especial sai a R$ 328 (peça inteira).

Encomendas: Pedidos até o dia 20 de dezembro, pelo (27) 3026-4433 ou pelo [email protected] . Retiradas nos dias 24 e 30 de dezembro. Rua Des. Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória.

Déli & Prática

Menu: Há duas sugestões de ceia, para dez ou para cinco pessoas, mas o cliente pode encomendar os pratos de acordo com a própria necessidade. A lista oferecida é composta por sete seções: entradas, saladas, arroz, farofas, carnes, acompanhamentos e sobremesas. Entre os destaques, estão o tender, a brandade de bacalhau, e a batata gratinada.

Encomendas: Por telefone ou whatsapp (27) 99902-4030, e também pelo e-mail [email protected]

Buffet e Doceria Edna Jabour

Menu: O cardápio de Natal está repleto de opções que vão desde entradas até as sobremesas. O pacote de ceia completa sai a partir de R$ 680 (para 10 pessoas), mas também é possível encomendar qualquer prato avulso do menu. Entre os destaques, estão o escalope de mignon com molho de champignon e o arroz de amêndoas.