Veja dez dicas de petiscos disponíveis em serviços de entrega

É dia de jogo, mas você se pega com preguiça de ir ao bar ou prefere torcer pelo próprio time no conforto de casa. Ou ainda vai receber um grupo de amigos e não quer ter o trabalho de ir pra cozinha... Nas duas situações, o delivery acaba se tornando a saída mais prática. Mas nem sempre estamos com apetite para pizza ou hambúrguer. Às vezes, o ideal para acompanhar a cerveja gelada em casa é um petisco que geralmente encontramos em bares ou botecos.

Agora, com a proximidade da Copa do Mundo, que começa em menos de um mês, os belisquetes podem cair ainda melhor. Pensando nisso e nos bons de copo e de boca, a equipe do Prazer&Cia reuniu algumas sugestões de casas que fazem entregas de tira-gostos saborosos. Nossa lista inclui do tradicional franguinho crocante ao camarão empanado com fritas, passando por generosas porções de filé.

ASSÍDUOS

Na casa dos irmãos Thiago e Luiza Beltrane Coutinho, moradores de Vitória, o hábito de pedir guloseimas pelo serviço de entrega é antigo. No iFood, aplicativo de pedidos pela internet, eles descobriram recentemente o Number One Chicken, uma franquia capixaba de delivery de frango frito ao estilo americano.

Desde então, os dois se reúnem ao menos uma vez na semana para pedir o petisco. Luiza e o namorado, Renan Lee, e Thiago e a namorada, Nara Dalla Bernardina, preferem fazer os pedidos às quartas, quando há promoção de bebidas como cortesia.

Sempre tivemos o costume de fazer pedidos em casa, geralmente no domingo, quando abríamos o aplicativo e procurávamos coisas diferentes a cada vez. Acho que a promoção do franguinho acaba nos atraindo. Quando pedimos pela primeira vez, gostamos da crocância, dos molhos, do tempero, conta Thiago, entre uma mordida e outra no pedaço generoso de frango.

O frango pode vir em porções só de carne ou com acompanhamentos como polenta frita, batata, purê de aipim de receita da casa ou aipim frito. Os molhos à escolha dos glutões também são de produção própria e estão disponíveis em versões como bacon, barbecue, alho e queijo. Por enquanto, a franquia presta serviços na Capital e em Vila Velha, mas em breve passará por uma expansão.

ONDE PEDIR

Number One Chicken

Sugestão: A franquia capixaba foi lançada em outubro e funciona apenas para entregas. Os combos com frango empanado no estilo americano custam a partir de R$ 25. O cliente escolhe o tamanho da porção, a guarnição e um molho. Aipim frito, polenta frita, batata frita ou purê de aipim com catupiry estão entre os acompanhamentos.

Serviço: Fazem entregas em Vitória e Vila Velha. Em breve, também em outros municípios da Grande Vitória. Pedidos pelo (27) 99579-1000 ou (27) 3029-5600 ou pelo iFood.

Doca 183

Sugestão: A tábua de frango e linguiça de pernil (R$ 45) chega ao freguês com dois acompanhamentos à escolha, além de farofinha e molho da casa. O filé mignon ao molho gorgonzola acompanha batatas rústicas em uma farta porção (R$ 65). Batatas recheadas também fazem bonito no menu.

Serviço: Rua Gama Rosa, Centro, Vitória. Pedidos pelo iFood e (27) 3029-0079.

Brooklin 1980

Sugestão: A porção de carne de sol curtida no leite com batatas fritas sai a R$ 22 (com 300g). Tulipa e coxinhas de frango ao molho búfalo com batatas fritas e linguiça calabresa (também com batatas fritas) completam a lista de porções da casa, que tem os hambúrgueres como carro-chefe.

Serviço: A hamburgueria fica em Nova Palestina, Vitória. Pedidos pelo iFood e pelo (27) 99686-4598.

Bar dos Meninos

Sugestão: Localizado em Itapoã, Vila Velha, o bar é um dos redutos mais concorridos pelos bons de copo na região. Na vasta lista disponível para entrega, constam aperitivos que vão da bolinha de queijo (R$ 19,90) à porção de pastéis com recheios diversos. O filé com gorgonzola e fritas é um dos pedidos mais atendidos pelo bar, assim como os churrasquinhos, a porção de torresmo, polenta, linguiça e queijo, e o camarão à dorê.

Serviço: O bar fica na Rua Goiânia, 963, Itapoã, Vila Velha, e aceita pedidos pelo iFood e pelo (27) 3059-5939.

Barlavento

Sugestão: Do kiéber de frango à carne de sol com aipim, a lista de aperitivos do restaurante é grande. Quem é fã de marisco também tem opções como o camarão crocante e a isca de peixe. Os belisquetes para entrega custam a partir

de R$ 47,90.

Serviço: Pedidos apenas pelo iFood. O restaurante fica anexo ao Iate Clube. (27) 3225-0422.

Caranggo Delivery

Sugestão: Achou que o tradicional caranguejo servido na mesa de bar ficaria de fora? Achou errado! No Caranggo, os baldinhos entregues em casa com o crustáceo fazem sucesso. A porção mínima é de seis caranguejos, que chegam ao endereço do cliente com farofa e vinagrete. Na promoção, sai a R$ 36.

Serviço: A central fica no Bairro República, em Vitória, mas são feitas entregas em toda a Grande Vitória (sob consulta). Os pedidos podem ser feitos pelo iFood, pelo (27) 3100-4440 e pelo site www.caranggodelivery.com.br.

Panda Rock Beer

Sugestão: Localizado em Campo Grande, o bar despontou nos últimos tempos como um espaço para quem aprecia boas cervejas e petiscos na região. Camarão empanado com fritas, carne de sol da casa com acompanhamentos e gorjão de peixe estão entre os mais pedidos. As porções custam a partir de R$ 14,90.

Serviço: O bar faz entregas em quase todas as regiões de Cariacica e, dependendo da demanda, até em Vitória. Pedidos pelo (27) 3084-8433.

Coco Bambu

Sugestão: Quatro opções do menu regular da casa podem ser entregues em Vila Velha: camarão crocante (empanado com coco), filé com molho de cogumelos, pastel de lagosta e escondidinho de camarão. As delícias custam a partir de R$ 37.

Serviço: O restaurante fica no Shopping Praia da Costa. Pedidos pelo iFood ou pelos telefones (27) 3141-9100 e (27) 99664-9100.

Mike Frango

Sugestão: Há combos com cortes de frango frito com acompanhamentos a partir de R$ 16,90. O franguinho também é vendido na porção avulsa, a partir de R$ 12,90, assim como a polenta frita, o aipim e a batata.

Serviço: Fica na Mata da Praia. Pedidos pelo iFood.

Playoffs Ale House

Sugestão: Asinha empanada com molho picante ou com molho de alho e parmesão são as boas pedidas da casa. Cada porção sai a R$ 36.

Serviço: Fica em Itapoã, Vila Velha. Pedidos pelo iFood e pelo (27) 3072-4429.