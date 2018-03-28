Uma cervejaria que é capixaba da gema

Cervejas da Cervejaria Espírito Santo Crédito: Divulgação

Vitória acaba de ganhar a primeira cervejaria artesanal com sede na própria Capital. Quatro sócios, que antes se aventuravam fazendo receitas em casas que alugavam para esse fim, se juntaram e vão dar vida à Cervejaria Espírito Santo e suas 35 receitas únicas de cerveja. Com anos de experiência, eles, além da sociedade, compartilham histórias e conhecimento para tornarem o processo cada dia mais sofisticado.

De acordo com Fabiano Có, um dos sócios da cervejaria, tudo começou como um hobby. "Dois sócios alugavam uma casa para só fazer cerveja lá, e os outros dois faziam o mesmo. Só que todos eram conhecidos. Em determinado momento decidimos que era hora de juntar as forças", brinca Fabiano, revelando que mesmo quando a produção era mais "mambembe", muitas pessoas já pediam para experimentar as cervejas.

A amizade, segundo Fabiano, é parte essencial da produção - os cervejeiros com mais experiência compartilhavam o conhecimento com os outros. "Eu e mais um sócio temos cerca de quatro anos mexendo com isso e já tivemos um curso com os outros dois, que já contabilizam mais anos nesse mercado", exemplifica.

"Nós já estávamos mais familiarizados com todo o processo que engloba a produção de uma cerveja e decidimos começar a inscrever nossas receitas em concursos nacionais e internacionais", confidencia Fabiano. Eles já conquistaram títulos de qualidade no Brasil e até fora daqui. Em 2017, levaram o 2º lugar no Best Brew Challenge na Alemanha, entre mais de 250 receitas de cervejas do mundo inteiro.

Até por isso, como conta Fabiano, as expectativas não poderiam ser melhores para a abertura da fábrica, que também contará com um pequeno bar ao estilo americano em uma dependência do local, que ficará na Ilha de Santa Maria, Vitória. "Decidimos até colocar para funcionar um bar na fábrica por uma demanda de conhecidos e amigos que já querem saber quando podem ir lá degustar as receitas (risos). Teremos 10 torneiras que terão sabores volantes, ou seja, cada vez que você for pode ser que encontre um diferente", explica. A Cervejaria Espírito Santo terá capacidade para produzir até 10 mil litros de cerveja artesanal por mês.

Para Fabiano, a intenção é fazer com que o visitante tenha uma experiência diferente e totalmente nova. "Não tem um espaço assim em Vitória, então esperamos mesmo que quem vá nos visitar tenha um contato com algo diferente. Do bar que dá para ver parte da fábrica e do processo de fabricação por uma vidro", conclui.

A cervejaria e o bar ficam na Rua Álvaro Sarlo, 230, na Ilha de Santa Maria, em Vitória.