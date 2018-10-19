Três dias de Oktoberfest com entrada gratuita em Vila Velha

Conhecido pela forte influência das culturas europeias, o Espírito Santo recebe na próxima semana a primeira Oktoberfest gratuita, realizada no Parque da Prainha nos dias 19, 20 e 21 de outubro.
O evento terá mais de 20 atrações típicas alemãs, além da gastronomia germânica, conhecida pelos sabores encorpados que harmonizam bem com as cervejas.
O local da festa será totalmente coberto, de acordo com a organização, que ainda prepara uma área kids para receber os pequenos que acompanham os pais na farra.
Segundo os organizadores, a ideia é movimentar a Grande Vitória com a celebração da cultura alemã em terra canela-verde.
Nós temos essas festas acontecendo mais em Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Maria de Jetibá... É uma forma de reviver essa cultura alemã e integrá-la à cidade, unindo shows a outras apresentações culturais, como danças folclóricas. Também teremos uma ilha de chope e outra de comidas típicas", afirma um dos organizadores do evento, Filipe Pontes.
ATRAÇÕES
Fundada há quase 15 anos pelos músicos Jarbas Rocha e Heiter Ewald, de Domingos Martins, a banda Fröhlich é uma das atrações do evento. Na cidade, o grupo iniciou as apresentações na famosa Sommerfest, festa que celebra a imigração alemã em terras capixabas.
A banda toca sucessos que não podem faltar em festas típicas, apresentando um número composto também por coreografias típicas que costumam contagiar a todo público presente.
Além do grupo Fröhlich, marcam presença no evento outras bandas folclóricas germânicas e de marchinhas e músicas alemãs.
Confira a programação:
Sexta-feira (19)
17h Happy Hour Oktoberfest
18h Solenidade de abertura
19h30 Dança folclórica Blumen der Erde Volkstanzgruppe
20h Os Tradicionais Pomeranos
21h Concurso Chope a Metro
21h30 Os Tradicionais Pomeranos
Sábado (20)
12h Abertura
13h Grupo Folclórico Pilger Der Hoffnung
13h30 Pommerchor (Metais)
14h Grupo Folclórico Pilger Der Hoffnung
14h30 Banda Frohlich
16h Pommerchor (metais)
16h30 Banda Frohlich
18h Concurso de Chope
19h Banda Os Germanos
20h30 Grupo Folclórico Grune Tal
21h Banda Pommern Mekas
23h Encerramento
Domingo (21)
12h Abertura
12h30 Grupo Folclórico Rheinland
13h Banda do Exército
13h30 Grupo Folclórico Grunes Tal
14h Pommerchor (Metais)
15h Grupo Folclórico Bergfreunde
16h Grupo Folclórico Grünes Tal
17h Banda a confirmar
19h Concurso Chope a Metro
20h Os Germanos
23h Encerramento