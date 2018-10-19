Três dias de Oktoberfest com entrada gratuita em Vila Velha

Oktoberfest terá três dias de cerveja, atrações e cultura alemã Crédito: Picture Alliance/Divulgação

Conhecido pela forte influência das culturas europeias, o Espírito Santo recebe na próxima semana a primeira Oktoberfest gratuita, realizada no Parque da Prainha nos dias 19, 20 e 21 de outubro.

O evento terá mais de 20 atrações típicas alemãs, além da gastronomia germânica, conhecida pelos sabores encorpados que harmonizam bem com as cervejas.

O local da festa será totalmente coberto, de acordo com a organização, que ainda prepara uma área kids para receber os pequenos que acompanham os pais na farra.

Segundo os organizadores, a ideia é movimentar a Grande Vitória com a celebração da cultura alemã em terra canela-verde.

Nós temos essas festas acontecendo mais em Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Maria de Jetibá... É uma forma de reviver essa cultura alemã e integrá-la à cidade, unindo shows a outras apresentações culturais, como danças folclóricas. Também teremos uma ilha de chope e outra de comidas típicas", afirma um dos organizadores do evento, Filipe Pontes.

ATRAÇÕES

Fundada há quase 15 anos pelos músicos Jarbas Rocha e Heiter Ewald, de Domingos Martins, a banda Fröhlich é uma das atrações do evento. Na cidade, o grupo iniciou as apresentações na famosa Sommerfest, festa que celebra a imigração alemã em terras capixabas.

Grupo Pommern Mekas Crédito: Iago Miranda

A banda toca sucessos que não podem faltar em festas típicas, apresentando um número composto também por coreografias típicas que costumam contagiar a todo público presente.

Além do grupo Fröhlich, marcam presença no evento outras bandas folclóricas germânicas e de marchinhas e músicas alemãs.

Confira a programação:

Sexta-feira (19)

17h Happy Hour Oktoberfest

18h Solenidade de abertura

19h30 Dança folclórica Blumen der Erde Volkstanzgruppe

20h Os Tradicionais Pomeranos

21h Concurso Chope a Metro

21h30 Os Tradicionais Pomeranos

Sábado (20)

12h Abertura

13h Grupo Folclórico Pilger Der Hoffnung

13h30 Pommerchor (Metais)

14h Grupo Folclórico Pilger Der Hoffnung

14h30 Banda Frohlich

16h Pommerchor (metais)

16h30 Banda Frohlich

18h Concurso de Chope

19h Banda Os Germanos

20h30 Grupo Folclórico Grune Tal

21h Banda Pommern Mekas

23h Encerramento

Domingo (21)

12h Abertura

12h30 Grupo Folclórico Rheinland

13h Banda do Exército

13h30 Grupo Folclórico Grunes Tal

14h Pommerchor (Metais)

15h Grupo Folclórico Bergfreunde

16h Grupo Folclórico Grünes Tal

17h Banda a confirmar

19h Concurso Chope a Metro

20h Os Germanos