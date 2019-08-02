Home
Super Burger Colatina: festival tem lanches exclusivos por R$ 22

Confira quais são os dez hambúrgueres participantes; evento acontece até o dia 1 de setembro

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 22:33

 - Atualizado há 6 anos

Dez hambúrgueres participam da 3ª edição do Festival Super Burger Colatina Crédito: The Comics Burger

30 dias e dez hambúrgueres diferentões: se organizar certinho, dá para experimentar todos! É que começou mais um Festival Super Burger Colatina. Nesta terceira edição, participam dez estabelecimentos, que oferecem um dos lanches mais populares do país em uma versão exclusiva e inédita pelo preço fixo de R$ 22 – o que já inclui acompanhamento.

O evento começou nesta quinta-feira (1) e vai até o próximo dia 1º de setembro. Durante esse mês, o público poderá provar as novas receitas, escolher qual hambúrguer conseguiu conquistar um espacinho no coração – e no estômago – e votar no favorito pelo site oficial do festival. O grande vencedor será divulgado no dia 16 de setembro.

Para elaborar as criações, que também serão avaliadas por um júri técnico, os estabelecimentos participantes fizeram um workshop com os chefs Felipe Torezani e Ivan di Cesare. Na última edição, o Super Burguer Colatina atraiu 20 mil pessoas e movimentou mais de R$ 240 mil – números que devem ser superados este ano, de acordo com previsão da Prefeitura de Colatina.

CONFIRA ABAIXO OS HAMBÚRGUERES PARTICIPANTES

