Dica quente

Sopa creme de cebola caramelizada é perfeita para o inverno

A receita leva poucos ingredientes, é fácil de preparar e garante uma dose generosa de aconchego no friozinho da estação

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 16:00

Evelize Calmon

Sopa creme de cebola caramelizada
Uma dica é servir a sopa com salsinha fresca e torradas bem crocantes Crédito: Italac/Divulgação
Quando as temperaturas caem e o apetite aumenta, bate logo aquela vontade de consumir pratos cremosos, encorpados e com sabores intensos que são a cara do inverno. Para aproveitar o frio no aconchego de uma comidinha fumegante, separamos uma receita prática, que requer poucos ingredientes e fica maravilhosa: sopa creme de cebola caramelizada. Bora fazer? 

SOPA CREME DE CEBOLA CARAMELIZADA

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 1 litro de leite integral
  • 4 cebolas grandes fatiadas
  • 1/3 xícara de manteiga
  • 2 colheres (sopa) de salsinha fresca picada
  • ½ xícara de vinho branco seco
  • ½ xícara de farinha de trigo
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Torradas para acompanhar
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela e em fogo baixo, refogue as cebolas na manteiga e mexa sem parar por mais ou menos 25 minutos, até caramelizar.
  2. Junte a farinha de trigo, adicione o vinho branco, mexa bem e deixe evaporar (aproximadamente cinco minutos).
  3. Acrescente o leite e mexa até engrossar.
  4. Adicione sal e pimenta-do-reino a gosto.
  5. Polvilhe a salsinha por cima e sirva com as torradas.
Fonte: Italac. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

