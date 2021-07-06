Sopa creme de cebola caramelizada é perfeita para o inverno

Quando as temperaturas caem e o apetite aumenta, bate logo aquela vontade de consumir pratos cremosos, encorpados e com sabores intensos que são a cara do inverno. Para aproveitar o frio no aconchego de uma comidinha fumegante, separamos uma receita prática, que requer poucos ingredientes e fica maravilhosa: sopa creme de cebola caramelizada. Bora fazer?
SOPA CREME DE CEBOLA CARAMELIZADA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 litro de leite integral
- 4 cebolas grandes fatiadas
- 1/3 xícara de manteiga
- 2 colheres (sopa) de salsinha fresca picada
- ½ xícara de vinho branco seco
- ½ xícara de farinha de trigo
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Torradas para acompanhar
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela e em fogo baixo, refogue as cebolas na manteiga e mexa sem parar por mais ou menos 25 minutos, até caramelizar.
- Junte a farinha de trigo, adicione o vinho branco, mexa bem e deixe evaporar (aproximadamente cinco minutos).
- Acrescente o leite e mexa até engrossar.
- Adicione sal e pimenta-do-reino a gosto.
- Polvilhe a salsinha por cima e sirva com as torradas.
Fonte: Italac.