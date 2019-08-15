Serra vira Capital nacional da cerveja artesanal com feira e até copa

Cerveja Crédito: Fernando Madeira

Nesta quinta (15) e sexta-feira (16), a Serra virou a Capital nacional da cerveja artesanal. Tudo porque a cidade recebe a ExpoBrew, a Feira de Cerveja Artenasal Independente, com uma programação que inclui exposição e degustação de centenas de rótulos de cerveja, palestras e a II Copa Cerveja Brasil - esta foi iniciada na terça-feira (13) e segue até sexta-feira (16). O evento todo acontece no Parque de Exposições de Carapina e é embalado ainda por shows.

Realizada pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), a ExpoBrew é divida em quatro partes. A de maior destaque é o Harmoniza Beer.

No melhor estilo cerveja, música e comida, o festival reúne 30 cervejarias artesanais, com mais de 200 opções de chopes de diversos estilos. Durante os dois dias, Brezinski Point, Zé Maholics, Marcelo Ribeiro e Saulo Simonassi são os responsáveis pela animação do espaço. (Veja a programação completa no fim do texto)

O Harmoniza Beer inicia às 18h e os ingressos podem ser adquiridos no Parque de Exposições de Carapina. A entrada custa R$ 20 e dá direito a um copo do evento.

FEIRA, PALESTRAS E COPA

Lembrando que esta é apenas uma parte da ExpoBrew, que tem como foco a feira - que leva o nome do evento - voltada para empresários e profissionais do setor cervejeiro. Ela conta com a exposição de equipamentos, produtos e serviços para indústria da cerveja artesanal.

A terceira parte são as palestras técnicas disponibilizadas em espaço dentro da feira para aprimorar conhecimentos técnicos e discutir os principais desafios do setor. A última parte é a II Copa Cerveja Brasil. Iniciada na terça-feira (13), ela vai escolher a melhor cerveja artesanal do país.

Ao todo, a Copa Cerveja Brasil avaliará mais de 120 estilos. A maior concorrência está na IPA. As bebidas serão são avaliadas de acordo com o guia Brewers Association 2018 (BA), com acréscimo da Catharina Sour – estilo brasileiro reconhecido recentemente.

Vale deixar claro que cada parte da feira tem um valor. Para ir na Expobrew, o visitante paga R$ 20. Se quiser assistir as palestras, ele terá o custo de mais R$ 20, o que dará direito a todos workshops do dia. Como funciona em outro espaço do Parque de Exposições, o Harmoniza Beer tem entrada separada com valor de R$ 20.

Para Carlo Lapolli, presidente da Abracerva, a programação é uma oportunidade de aproximar o público das marcas. “É perceptível que o consumo dos brasileiros em relação à cerveja está mudando. Com eventos como este, queremos mostrar a qualidade e pluralidade que as artesanais trazem. Entendemos que é importante que as pessoas conheçam mais este universo para que ele se fortaleça”, afirma.

PROGRAMAÇÃO DA EXPOBREW

Quinta-feira (15)

13h – Abertura oficial

13h às 19h – Feira Brasileira de Cerveja Artesanal

14h – Palestra 1: Microdestilarias em Cervejarias, com Bruno Vegini, da Escola Superior de Cerveja e Malte;

15h30 – Palestra 2: Custos em Cervejarias, com Carlo Bressiani, da Escola Superior de Cerveja e Malte;

17h – Palestra 3: A influência do ambiente no consumo e venda de cervejas em bares e brewpubs, com Fernanda Bressiani;

18h – Início do Harmoniza Beer;

20h – Show com Brezinski Point;

22h – Show com Zé Maholics;

23h30 – Encerramento;

Sexta-feira (16)

10h às 12h – Assembleia da Abracerva

13h às 19h – Feira Brasileira de Cerveja Artesanal;

13h30 às 15h30 – Workshop sobre Cervejas Especiais: como os bares e restaurantes podem trabalhar e atender melhor os seus clientes? Ministrado por Douglas Marques Evangelista, coordenador no núcleo de sommeliers da Abracerva;

14h – Palestra 4: Envelhecimento de cervejas em madeira, com Bruno Vegini, da Escola Superior de Cerveja e Malte;

15h30 – Palestra 5: Logística Reversa de Embalagens Pós-Consumo, com Lucas Antunes Barbosa, da Eureciclo;

16h30 – Mesa Redonda com o tema: O Mercado da Cerveja Artesanal no Brasil

18h – Premiação da Copa Cerveja Brasil;

18h – Início do Harmoniza Beer;

20h – Show com Marcelo Ribeiro;

22h – Show com Saulo Simonassi;