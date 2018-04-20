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Tim Tim

Serra recebe feira de vinho e gastronomia em maio

Evento promete mostrar o vinho de forma simples e descomplicada ao consumidor final,

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 23:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 23:39
Vinho é a estrela de feira na Serra Crédito: Divulgação
O vinho, segunda bebida alcoólica mais popular do mundo, é a atração principal da Feira Vinho & Gastronomia, que acontece nos dias 30 e 31 de maio, das 15h às 22h, no Steffen Centro de Eventos. O evento é aberto ao público e, além de diversos rótulos da bebida fermentada, também vai apresentar cachaças e iguarias gastronômicas assinadas pelas chefs da casa. 
A feira acontece na semana da comemoração do Dia Nacional do Vinho, celebrado no primeiro domingo de junho, que neste ano cai no dia 03. Nesta quarta-feira (18), aconteceu o lançamento no espaço onde o evento será realizado.
Segundo Ildo Steffen, proprietário do Steffen Centro de Eventos e fundador da Feira Vinho & Gastronomia, a ideia é oferecer um evento que leve o vinho de forma simples e descomplicada ao consumidor final, proporcionando, ao mesmo tempo, cenários paralelos e ambiente favorável para networking, troca de experiências, conhecimento e, em especial, geração de negócios.
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Entre as novidades apresentadas no café da manhã e que será destaque na Feira Vinho & Gastronomia está o carrinho franco-americano, que circulará pelo espaço do Centro de Eventos com opções gastronômicas que vão do peixe às massas. "O intuito é dar a todo o público presente a oportunidade de degustar a diversidade de sabores disponíveis no evento, com comodidade e sem precisar enfrentar filas", diz Gerson.
Sobre a programação, que deve ser divulgada no início de maio, já estão confirmadas palestras com o produtor da cachaça Princesa Isabel, Leandro Morelli; com Douglas Chamon, que comanda a Adega do Chamon; e Luiz Santos Sobrinho, presidente da Associação Brasileira de Sommeliers do Espírito Santo (ABS-ES) com o tema: "A Prática da Degustação de Vinho".
Empresário Ildo Steffen, idealizador da Feira Vinho e Gastronomia Crédito: Divulgação/RF Assessoria
Ildo ainda ressalta a importância de integrar o vinho a outros segmentos como gastronomia, turismo e variedades de bebida como a cachaça para aquecer a economia. Além de incluir a gastronomia da casa, aulas-show e palestras na programação da feira, o Centro de Eventos apostou também na estrutura diferenciada para garantir o sucesso dessa primeira edição: ambiente climatizado, estandes acarpetados, estacionamento gratuito, arena de aulas e cozinha show.
Os estandes para expositores estão à venda através dos números (27) 3338-3009 e (27) 98132-3232 ou ainda pelos e-mails [email protected] e [email protected]. Já os ingressos para o público estão disponíveis para compra através do site www.steffeneventos.com e custam R$ 150.

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