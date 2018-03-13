Serra ganha festival gourmet com música, aulas e artesanato

Banda Soudha é uma das atrações do Serra Gourmet Crédito: Marcus Melo/Divulgação

De quinta (15) a domingo (18), o Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra será o palco da cultura e da gastronomia. Trata-se do Serra Gourmet, evento que promete reunir shows, food trucks, aulas especiais, artesanato e muito mais.

Segundo a Nova Ação Eventos, organizadora do festival, o Serra Gourmet é uma evolução do Festival de Food Truck, que teve duas edições no mesmo local. O evento acontecerá, todos os dias, das 16h às 22h.

De acordo com Léo Kbong da Nova Ação Eventos, para esse ano foi elaborada uma programação mais encorpada, dinâmica e atraente, as a gastronomia continua sendo o forte do evento: "Teremos atrações surpresa, com novidades em matéria de sanduíches, pizzas, comidas japonesa, mexicana, carnes, doces, festival de cerveja artesanal e outros".

Ainda terá uma área kids para a criançada ficar à vontade, enquanto os pais curtem os shows. Entre os nomes, confirmados estão as bandas Soudha, Duets, 80 mais, Zebeleira e Artur e Banda AR3.

Aulas-show com A Botequeira

Outra programação bastante esperada será as aulas-show com comidas de boteco que serão ofertadas gratuitamente pela personal chef, Thais Nascimento. Além destas aulas, o Bandes vai promoverá atendimento e minicursos de empreendedorismo para os truckeiros.

Serviço:

Serra Gourmet

Quando: de quinta (15) a sábado (17), das 16h às 22h

Onde: Parque da Cidade - Localizado entre a Av. Guarapari, Rua Anchieta e Rodovia Norte-Sul

Entrada franca

Programação musical:

Quinta: Soudha (20h)

Sexta: Duets (20h)

Sábado: 80 mais (19h) e Zebeleira (21h)