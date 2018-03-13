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GASTRONOMIA

Serra ganha festival gourmet com música, aulas e artesanato

Serra Gourmet será realizado, de quinta (15) a domingo (18), no Parque da Cidade

Publicado em 13 de Março de 2018 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 19:04
Banda Soudha é uma das atrações do Serra Gourmet Crédito: Marcus Melo/Divulgação
De quinta (15) a domingo (18), o Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra será o palco da cultura e da gastronomia. Trata-se do Serra Gourmet, evento que promete reunir shows, food trucks, aulas especiais, artesanato e muito mais.
Segundo a Nova Ação Eventos, organizadora do festival, o Serra Gourmet é uma evolução do Festival de Food Truck, que teve duas edições no mesmo local. O evento acontecerá, todos os dias, das 16h às 22h. 
De acordo com Léo Kbong da Nova Ação Eventos, para esse ano foi elaborada uma programação mais encorpada, dinâmica e atraente, as a gastronomia continua sendo o forte do evento: "Teremos atrações surpresa, com novidades em matéria de sanduíches, pizzas, comidas japonesa, mexicana, carnes, doces, festival de cerveja artesanal e outros".
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Ainda terá uma área kids para a criançada ficar à vontade, enquanto os pais curtem os shows. Entre os nomes, confirmados estão as bandas Soudha, Duets, 80 mais, Zebeleira e Artur e Banda AR3.
Aulas-show com A Botequeira
Outra programação bastante esperada será as aulas-show com comidas de boteco que serão ofertadas gratuitamente pela personal chef, Thais Nascimento. Além destas aulas, o Bandes vai promoverá atendimento e minicursos de empreendedorismo para os truckeiros.
Serviço:
Serra Gourmet
Quando: de quinta (15) a sábado (17), das 16h às 22h
Onde: Parque da Cidade - Localizado entre a Av. Guarapari, Rua Anchieta e Rodovia Norte-Sul
Entrada franca
Programação musical:
Quinta: Soudha (20h)
Sexta: Duets (20h)
Sábado: 80 mais (19h) e Zebeleira (21h)
Domingo: Artur e Banda AR3 (20)

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