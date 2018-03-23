Semana Santa: veja onde encomendar sua torta capixaba

A Semana Santa bate à porta e os capixabas já ficam em polvorosa. Não é para menos: além de toda a simbologia do feriado santo, ainda há a tradição local, que gira em torno da aclamada torta capixaba. Os próximos dias serão marcados pela busca incansável por ingredientes frescos utilizados no preparo da iguaria local.

Mas quem não se arrisca a ir para a cozinha também não precisa se preocupar: reunimos 11 sugestões de lugares onde é possível encomendar a torta. Em padarias, supermercados, restaurantes ou com os próprios chefs é possível encontrar a gostosura preparada em versões mais completas, com direito a mariscos como sururu e ostra, e também na versão mais simples (mas ainda assim saborosíssima), com palmito e bacalhau.

Há opções para todos os bolsos, com tortas que partem de R$ 49,90 (o quilo). A lista começa aqui ao lado, e continua na página 8.

FESTIVAL

Berço da gastronomia local, a Ilha das Caieiras recebe o 14º Festival da Torta Capixaba na próxima semana, como manda a tradição. O evento terá início no dia 29 de março e segue até o dia 1º de abril. Durante os dias de festa, as desfiadeiras esperam produzir e comercializar cerca de cinco toneladas do prato típico.

Durante os quatro dias, serão servidas tortas em embalagens de 100g ou meio quilo, em 31 barraquinhas espalhadas pela rua principal do bairro. Ainda haverá opções preparadas diretamente na panela de barro pelas mestres-cucas da região.

O quilo da torta será vendido por R$ 100. No último ano, mais de 9 mil pessoas circularam pelo bairro durante o evento, segundo a prefeitura. A expectativa para este ano é ainda maior.

Sal & Cia

Encomendas: Torta de bacalhau, palmito e azeitonas sai a R$ 75,90 o quilo. Já a completa, com bacalhau, palmito, camarão, sururu e siri, sai a R$ 95,90. Na sexta-feira que vem, as entregas serão feitas em Jardim Camburi, Bairro de Fátima, Mata da Praia, Bairro República, Jardim da Penha, Praia do Canto, Praia do Suá e Bento Ferreira.

Serviço: Os pedidos devem ser feitos por telefone: (27) 3337-3467 e (27) 99837-7330.

Daju Bistrô

Encomendas: As tortas saem a R$ 130 o quilo, que serve bem até quatro pessoas. A chef Júlia Faria utiliza apenas bacalhau, palmito e camarão no preparo. As encomendas devem ser feitas até quinta-feira, e retiradas no restaurante. A iguaria é preparada na embalagem descartável, mas se o cliente quiser na panela de barro, basta pagar mais R$ 30 ou levar o próprio vasilhame.

Serviço: Segunda a sábado, das 10h às 15h. Av. Des. Dermeval Lyrio, 121, loja 15, Mata da Praia, Vitória. (27) 3324-0565 ou (27) 99986-5056.

Maresias

Encomendas: A torta para duas pessoas sai a R$ 100. Para quatro, sai a R$ 150. Encomendas até a quarta-feira, pelo (27) 99991-6448. A iguaria é feita com bacalhau, siri, palmito e camarão. Sururu é opcional. Entregas em Vitória e na Serra.

Serviço: De terça-feira a domingo, das 10h às 18h. Av. Atapoã, 1, Manguinhos, Serra. (27) 3252-1107.

Padaria Monte Líbano

Encomendas: A torta na padaria é preparada apenas com camarão, bacalhau e palmito, e sai a R$ 95,90 o quilo. A recomendação é de que a encomenda seja feita com antecedência.

Serviço: Diariamente, das 6h às 21h. Avenida Rio Branco, 604, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3134-7777. Também disponível nas unidades da Praia do Canto, Jardim da Penha, Praia da Costa e Centro de Vitória.

São Pedro

Encomendas: A torta menor dá para até três pessoas comerem bem e sai a R$ 180, com siri, camarão, bacalhau e palmito. A grande, para até cinco pessoas, custa R$ 350. Por R$ 20, a panela de barro também pode ser levada para casa. Para consumo no local, a torta é servida com arroz e pirão. As encomendas podem ser feitas até a quinta-feira (29).

Serviço: Segunda a sexta-feira, das 11h às 22h. Sábado e domingo, das 11h às 16h. Rua Ferreira Coelho, 98, Praia do Suá, Vitória. (27) 3227-0470.

Pirão

Encomendas: A torta tradicional, com bacalhau, siri, sururu, ostra, camarão e palmito sai a R$ 160 (com 800g, para até três pessoas comerem). A de bacalhau com palmito sai a R$ 180. Recomenda-se que o pedido seja feito com até uma hora de antecedência.

Serviço: Diariamente, das 11h às 16h. De segunda a sexta-feira, das 18h às 23h. Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.

Gabriela e Cláudia Lima Gastrochefs

Encomendas: Prepara a torta capixaba completa (com ostra, sururu, siri, caranguejo, camarão, bacalhau e palmito) e também a torta só com bacalhau e camarão. Os pedidos devem ser feitos até a próxima quarta-feira (28), com pagamento de 50% no ato da reserva. Cada tipo de torta sai em três tamanhos diferentes. A completa é vendida por R$ 160 (para três pessoas), R$ 96 (para dois comerem), ou R$ 45 (individual). Já a torta simples, de bacalhau, sai a R$ 120 (para três), R$ 75 (para duas pessoas) ou R$ 35 (para uma pessoa).

Serviço: Os pedidos podem ser feitos pelo (27) 99996-0694, ou pelo e-mail [email protected] . Eles devem ser retirados em Jucutuquara, mas as chefs também fazem entregas (sujeito a taxa).

OK Superatacado

Encomendas: A produção das tortas capixabas vai seguir até o dia 31 de março, comandada pelo chef Rodrigo Campos. A iguaria preparada no supermercado leva bacalhau, palmito, azeitonas, ovos, batata, cebola e cheiro verde. O cliente não precisa encomendar, já que haverá pronta-entrega diariamente. Mas, para quem deseja fazer a reserva, basta entrar em contato com uma das unidades com pelo menos três dias de antecedência. O preço do quilo está R$ 49,90.

Serviço: Avenida Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. (27) 3022-4631. Também disponível nas unidades de Cariacica, Vila Velha e Serra.

Rede Extrabom

Encomendas: A meta da rede é produzir cerca de doze toneladas de torta de bacalhau. Os clientes podem comprar na hora, a pronta-entrega, ou mediante encomenda, que deve ser feita com até 48h de antecedência direto na loja. Quem quiser pode levar um recipiente para o armazenamento. O quilo sai a R$ 55,90.

Serviço: A torta está disponível nas lojas Extrabom da Grande Vitória e do Norte do Estado, e também nas unidades do Extraplus de Jardim da Penha, da Praia da Costa e do Hortomercado. (27) 3298-2336.

Sabor Caseiro

Encomendas: Aceita encomendas até a próxima quarta-feira. As tortas são feitas com bacalhau, palmito e camarão, e saem a R$ 70, o quilo. As entregas serão feitas em Jardim Camburi, Bairro de Fátima e Eurico Salles, na quinta-feira. A retirada no local também está disponível e deve ser feita na quinta e na sexta-feira, das 10h às 14h. Os pedidos podem ser feitos pelo telefone ou pelo aplicativo Sabor Caseiro.

Serviço: Funciona de segunda a sábado, das 10h30 às 14h. Rua Alcino Pereira Netto, 530, loja 3, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99915-0325 e (27) 3337-5013. Aceitam todos os tipos de cartões.

Ilha das Caieiras

Encomendas: O quilo da iguaria vai ser vendido a R$ 100 pelos 31 expositores que participarão do festival da torta, realizado do dia 29 de março até o dia 1º de abril. Unidades de 100 e 500 gramas estarão disponíveis para os visitantes.